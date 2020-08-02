Впервые встретились через 17 лет: Николай Цискаридзе представил прессе самую преданную поклонницу

Трогательное событие, от которого прослезились даже циничные журналюги, произошло в Клину, где сейчас проходит международный фестиваль Чайковского.

Николай Цискаридзе давал интервью многочисленным каналам, следующим один за другим. Позади всех стояла пожилая женщина, держащая в руках не микрофон и фотоаппарат, а большой букет белых лилий.

Николай сам подошел к ней и вежливо поздоровался.

Римма Сергеевна так разволновалась от встречи с кумиром, что ей потребовалась помощь, чтобы спуститься с веранды, где происходил пресс-подход.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Николай, Максимович, вы меня, конечно, не помните, - начала она. - Я Римма Сергеевна Кулакова... А вот - цветы. Ваши любимые.

- Ой, - разулыбался Цискаридзе и заключил женщину в объятья.

Когда радость от первой встречи прошла, Николай представил прессе даму: Римма Сергеевна, самая преданная поклонница. 88-летняя жительница Клина на протяжении почти двадцати лет поздравляла своего кумира с праздниками и посылала ему трогательные послания.

Николай отказался от вип-просмотра и осматривал выставку вместе с другими посетителями, не отказав никому в автографе и перемолвившись с поклонниками парой слов.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Я храню все-все ваши письма! - признался Николай. И предложил: а можно сделать с вами селфи?

Римма Сергеевна так разволновалась от встречи с кумиром, что ей потребовалась помощь, чтобы спуститься с веранды, где происходил пресс-подход.

- Да не волнуйся ты так, дыши глубже, все хорошо, - приговаривала ее помощница.

- Я счастлива, - призналась Римма Сергеевна корреспонденту "КП".

Приехав в Клин, он первым делом осмотрел новую выставку "Ч+Ч", посвященную Чайковскому и Чехову.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Николай Цискаридзе приехал в Клин, чтобы представить «Балетный дивертисмент к 180-летию Чайковского». Поскольку в программе была указана фамилия танцора, многие журналисты ошибочно предположили, что танцевать будет сам Цискаридзе, а зрители запаслись биноклями, чтобы получше рассмотреть любимого "Коленьку". Однако на вопрос, что именно он будет исполнять, Николай рассмеялся:

- Я не танцую. И очень рад по этому поводу: мне не надо было сохранять себя в форме во время изоляции... потому я смотрел на наших артистов и завидовал сам себе.

В белой футболке, в модных кедах без шнуровки и в синем синем костюме Николай выглядел счастливым и бодипозитивным. Приехав в Клин, он первым делом осмотрел новую выставку "Ч+Ч", посвященную Чайковскому и Чехову. Больше всего из всех экспонатов Цискаридзе заинтересовала посмертная маска Чайковского.

- Это оригинал?

- Здесь все оригинал, - ответила экскурсовод.

Больше всего из всех экспонатов Цискаридзе заинтересовала посмертная маска Чайковского.Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Кстати, Николай отказался от вип-просмотра и осматривал выставку вместе с другими посетителями, не отказав никому в автографе и перемолвившись с поклонниками парой слов.

На вопрос, как далась балетным пандемия - только вздохнул:

"Недельный перерыв-очень много, двухнедельный - это ужасно. А четыре месяца - это катастрофа".

Впрочем, когда концерт начался, зрители никакой катастрофы не заметили, с жаром аплодируя всем исполнителям и удостоив овации премьера Большого театра Дениса Родькина и солистку Большого театра Элеонору Севенард. Супруги Денис и Элеонора всю пандемию репетировали у себя дома и, как по секрету рассказал Цискаридзе, страшно злили соседей, которые стучали им в стены.

Несмотря на то, что Николай Цискаридзе не танцевал, на сцене он все же появился и открыл программу интересным рассказом про то, как Петр Ильич и Сен-Санс, нацепив дамские юбки, вместе танцевали любимые балетные партии на сцене Консерватории.