От «слышу» до «понимаю и говорю» - 180 000 рублей

Матвею Колесникову три года. Чудо мальчишка: улыбчивый, добрый. Одна беда – не говорит. С мамой и папой общается касаниями. Один раз тронул – значит, что-то нужно. Несколько раз – я в нетерпении, быстрее, пожалуйста. Иногда жесты он подкрепляет звуками, слогами и даже отдельными словами. Но что именно он рассказывает, постороннему человеку понять трудно.

- Нас в роддоме хвалили: у вас такие высокие показатели после рождения! – горюет мама.

Только через несколько дней после выписки родители заподозрили: что-то не так. Матвейка лежал в кроватке, никак не реагируя на неожиданные громкие звуки.

Потащили его по специалистам. И вот сначала в поликлинике, а потом в специализированном научном центре поставили диагноз – врожденная тугоухость.

Слышать Матвей начал только в годовалом возрасте, когда ему провели кохлеарную имплантацию на одном ушке. Через год оперировали и второе.

Сегодня он слышит все. Но время, чтобы заговорить самому, невозвратно упущено. Новорожденный постигает звуки постепенно, по мере готовности головного мозга воспринимать их, и так же постепенно учится их произносить. Малыш «гулит», подражает. После кохлеарной имплантации такого добиться невозможно. Главный этап развития речи пропущен и ребенку трудно самостоятельно осваивать слова и понятия без помощи специалистов.

У Матвея все шансы стать общительным мальчишкой. Он тянется к детям, жаждет их внимания, но его не понимают. Его прикосновения часто воспринимают как агрессию. Родители с грустью видят, что их малыш начинает замыкаться, все больше времени проводит в играх с самим собой. Но поделать ничего не могут. Платный курс лечения, на котором Матвей мог бы освоить речь, стоит 180 тысяч рублей. Таких средств у семьи просто нет. Мама Матвея не может выйти на работу, пока сын нуждается в опеке. Зарплата папы небольшая. А учить сына необходимо прямо сейчас, чтобы он успел найти друзей и полюбить жизнь.

Это очень важно. Помогите мальчишке!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Колесникова Матвея"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Матвея Колесникова