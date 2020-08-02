Кокорин в майке "Спартака" прокомментировал свою фразу про обиду на клуб

В полдень 2 августа было официально объявлено о том, что Александр Кокорин стал новым игроком столичного "Спартака". Нападающий подписал контракт сроком на 3 года с москвичами с возможностью продления еще на один год. И дал первое интервью клубной пресс-службе, сказав, что думает о новой команде. И еще до перехода Кокорина из "Зенита" в "Спартак" все вспоминали старую фразу нападающего про детскую обиду на "красно-белых". Кокорин лично сказал, что думает про те слова:

- Ты мог оказаться в «Спартаке» еще в детстве, но не сложилось. А несколько лет назад говорил, что не представляешь себя красно-белым. Что стало для тебя мотивацией перейти в «Спартак» сейчас?

- Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх.

По словам самого футболиста, он доволен тем, что подписал контракт, став игроком "Спартака":

- Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре.

FCSM:GO! Кокорин в майке Спартака видео.

Новый тренер Кокорина остался доволен этим приобретением, поздравив футболиста с новой вехой в карьере и сказав важные для игрока слова:

- Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что все решилось быстро — и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: «Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать».

В первом туре нового сезона "Спартак", напомним, сыграет против "Сочи". Матч пройдет 8 августа на стадионе "Открытие Арена".

«Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят». Первое интервью Александра Кокорина.

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