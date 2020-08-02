2020-08-02T13:53:09+03:00
В мире

США атакуют природные катаклизмы – лесные пожары и ураган

В Калифорнии горят леса, к Флориде движется ураган «Исайяс»
Алексей ОСИПОВ
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Калифорнийские спасатели эвакуировали 8 тыс. человек в округе Риверсайд. Причина эвакуации – бушующие лесные пожары, вплотную приближающиеся к жилым домам.Калифорнийские спасатели эвакуировали 8 тыс. человек в округе Риверсайд. Причина эвакуации – бушующие лесные пожары, вплотную приближающиеся к жилым домам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Калифорнийские спасатели эвакуировали 8 тыс. человек в округе Риверсайд. Причина эвакуации – бушующие лесные пожары, вплотную приближающиеся к жилым домам. Предписание об эвакуации коснулось более 2,5 тыс. семей.

Из-за пожара в Южной Калифорнии объявили эвакуацию жителей.

Все это происходит в нескольких десятках километрах от городской черты Лос-Анджелеса. Пока пожарным расчетам не удается справиться с огнем. Как минимум, два строения полностью сгорели, еще двум десяткам нанесен серьезный ущерб. Синоптики прогнозируют, что сухая и ветреная погода будет способствовать распространению огня еще как минимум неделю.

Синоптики прогнозируют, что сухая и ветреная погода будет способствовать распространению огня еще как минимум неделю. Фото: REUTERS

Синоптики прогнозируют, что сухая и ветреная погода будет способствовать распространению огня еще как минимум неделю.Фото: REUTERS

А к восточному побережью США приближается ураган «Исайяс». Тропические циклоны в этом году образуются раньше привычного графика. «Исайяс» уже спровоцировал затопления, ненастную погоду и ураганный ветер в Пуэрто-Рико и Доминиканской республике. Сегодня он должен вплотную приблизиться к Флориде, после чего, по расчетам синоптиков, снижая свою силу, будет двигаться по всему Атлантическому побережью США до канадской границы.

«Исайяс» уже спровоцировал затопления, ненастную погоду и ураганный ветер в Пуэрто-Рико и Доминиканской республике. Фото: REUTERS

«Исайяс» уже спровоцировал затопления, ненастную погоду и ураганный ветер в Пуэрто-Рико и Доминиканской республике.Фото: REUTERS

С пятницы во Флориде действует режим чрезвычайного положения: закрыты пляжи, пристани для яхт, парки, поля для гольфа. Власти призвали жителей сделать запасы необходимого на неделю.

Сегодня ураган должен вплотную приблизиться к Флориде, после чего, по расчетам синоптиков, снижая свою силу, будет двигаться по всему Атлантическому побережью США до канадской границы. Фото: REUTERS

Сегодня ураган должен вплотную приблизиться к Флориде, после чего, по расчетам синоптиков, снижая свою силу, будет двигаться по всему Атлантическому побережью США до канадской границы.Фото: REUTERS

Во Флориде подготовили к открытию эвакуационные центры для граждан, но, ожидается, что эвакуации людей не понадобится.

shawnmadejshawnmadej
Режим ЧС во Флориде из-за урагана
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ИСТОЧНИК KP.RU

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