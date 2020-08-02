В надежде на нефтедоллары: Россия вновь увеличивает добычу углеводородов

Россия начала увеличивать добычу нефти после рекордных сокращений мая-июня. По данным Министерства энергетики РФ, в июле российские компании добывали 9,37 млн баррелей в день – это несколько выше, чем месяцем ранее, когда Россия добывала 9,33 млн баррелей в день.

Гораздо более значительное увеличение добычи ожидается в августе. С 1 августа началась вторая фаза сделки ОПЕК+, которая предусматривает смягчение ограничений на добычу нефти. Таким образом, отечественные нефтяники смогут добывать на 400-500 тысяч баррелей в день больше, чем в предыдущие летние месяцы.

Оптимизм нефтяного картеля, позволяющий ему увеличивать добычу, связан прежде всего с постепенным восстановлением спроса на топливо в Китае, а также тем фактом, что число действующих буровых установок в США сократилось до исторического минимума.

Впрочем, многие эксперты призывают не торопиться с выводами. Дефицита бензина и других нефтепродуктов в этом году на мировом рынке, скорее всего, не будет. Доковидных показателей по работе промышленности и особенно транспорта не будет еще долго. Тем более что во многих странах вновь стали вводить карантинные ограничения, опасаясь второй волны коронавируса.

Опрос Bloomberg показал, что большинство трейдеров ждут в ближайшее время объявления о снижении цены на саудовскую нефть. А это означает, что после двух месяцев роста глобальные нефтяные цены (в том числе и на российские сорта) могут вновь поползти вниз.

В 2020 году экспорт российской нефти в дальнее зарубежье (а это один из основных источников пополнения российского бюджета) по сравнению с прошлым годом сократился на 27%.

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