Эндокринолог-диетолог назвала три доступных способа, чтобы эффективно сбросить вес

В современном обществе полнота, мягко говоря, не приветствуется. Это вам не времена Рубенса, когда в моде были пышнотелые красавицы. Девиз дня сегодняшнего: «Всем худеть». Но при этом все чаще говорят и о том, что худеть самостоятельно, вычитав диету в каком-нибудь глянцевом журнале, может быть опасно для здоровья. И делать это необходимо под наблюдением врача. Конечно, логика в этом есть. Но, с другой стороны, и услуги специалистов подобного профиля могут стоить дорого, да и посещение районной поликлиники отнимет немало сил и времени. Чтобы понять, а что мы можем сделать с ограничением веса сами, не посещая никаких врачей, а также, когда идти к врачу необходимо, я обратился к другу нашей газеты, неоднократно появляющемуся на страницах “Комсомолки”, известному эндокринологу-диетологу, кандидату медицинских наук Екатерине Иванниковой.

Чаще всего люди полнеют, заедая стресс

Понять есть ли у вас проблемы с весом или все нормально, по словам нашего эксперта, может помочь индекс массы тела. Чтобы его рассчитать необходимо ваш вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. Если этот индекс получится меньше 25, то у вас с весом все в порядке, в том случае, если он от 25 до 30 – у вас избыточная масса тела, а если больше 30 - ожирение. Как говорит Екатерина Иванникова, если индекс больше 25 - это серьезный повод обратиться к врачу, чтобы понять причину прибавки в весе. А если индекс больше тридцати, то может быть уже потребуется и более детальное обследование с привлечением нескольких специалистов.

Что касается причин набора лишнего веса, то, по словам Екатерины Иванниковой, их может быть довольно много. Наиболее распространенная – это реакция на стрессовые ситуации. Когда переживая психоэмоциональный раздрай, человек бессознательно начинает «заедать» свои эмоции. И таким образом набирает вес. Также у набора ожирения могут быть и медицинские причины – патология эндокринной системы (например, заболевания щитовидной железы). При ее дисфункции происходит замедление обмена веществ, в результате чего вес растет. 90 % причин набора лишнего веса связано с нарушением питания, недосыпом и стрессовыми состояниями.

Но даже и в том случае, если цифры на весах и отражение в зеркале вас устраивает, расслабляться не стоит. Поскольку, если неправильно питаться, мало двигаться и сидеть по ночам в чатах, переживать апатию и депрессию, не проходить своевременное обследование, то не успеете оглянуться, как все изменится в худшую сторону. Чтобы удерживать вес на приемлемом уровне Екатерина Иванникова рекомендует обратить внимание, во-первых, на правильное питание, во-вторых, на расширение физических нагрузок, и, в-третьих, на режим дня и эмоциональное состояние

Меняем конфеты на фрукты

Как говорит Екатерина Иванникова прежде всего необходимо убрать из рациона всевозможные сладости, заменив их на фрукты, да и фрукты лучше не есть после шести вечера. Также наш эксперт считает, что стоит увеличить потребление овощей( кроме крахмалосодержащих - то есть кукуруза и картофель). Порция сезонных овощей должна составлять 300-400 грамм в день.

Также по словам нашего эксперта, большое значение для поддержания веса имеет и правильное приготовление и термическая обработка пищи. Правильно, как говорит Екатерина Иванникова, отваривать, готовить на пару, гриле, а вот обжаривание в масле на сковородке нужно исключить. Точно также как следует убрать из рациона всего готовые продукты, то есть колбасы, сосиски, консервы и особенно это касается фастфуда. Все это способствует набору веса и более быстрому старению организма.

Серьезно следует выбирать и напитки, которые вы пьете. Например, многие считают, что продающиеся в магазинах соки, квасы, газированные напитки являются просто водичкой, которая никак не влияет на вес, но, как говорит Екатерина Иванникова, в них очень много сахара, у них высокий гликемический индекс, а, значит, они создают большую нагрузка на поджелудочную железу и поэтому такие напитки также лучше исключить из рациона и выбирать воду, чай и кофе из расчета 30 мл. на один килограмм тела. Если нет других рекомендаций от лечащего врача.

Причем, чай и кофе лучше пить без сахара. Хотя большинство людей чай и кофе пьют с сахаром, заедая их к тому же всевозможными вкусняшками, но по словам Екатерины Иванниковой, это сложившаяся модель поведения, от которой лучше отказаться, потому что иначе можно всю жизнь ходить по врачам-диетологам без особой пользы. Но если кто-то хочет внести в свое питье разнообразие, то можно добавлять в воду лимон, огурец и мяту. Кстати, не так давно сайт kp.ru рассказывал про знаменитую воду Сасси, названную так в честь придумавшей этот рецепт врача-диетолога Синтии Сасс из США. Для приготовления этого напитка несколько часов в воде настаиваются корень имбиря, лимон, свежий огурец, мята.

Врач Екатерина Иванникова, рассказала, как худеть, чтобы не нанести вред здоровьюФото: Личный архив

Ходьба - не хуже фитнеса

Как говорит наш эксперт, физические нагрузки для поддержания веса имеют большое значение. И сразу же дает совет: «Очень полезно ежедневно ходить 45-50 минут. Например можно выходить на одну остановку автобуса раньше и идти пешком или оставлять машину за несколько кварталов до работы.»

Особенность ходьбы состоит в том, что, по словам нашего эксперта, это полезная нагрузка, не требующая никакого медицинского обследования, а вот в случае более интенсивных занятий, скажем, посещение спортзала, гимнастика, йога и особенно силовые нагрузки, предварительно следует сходить на осмотр к врачу ЛФК. «Лучше один раз сходить к врачу и убедиться, что у вас все хорошо, - говорит Екатерина Иванникова. - Чем потом лечить травмы коленных суставов и позвоночника”

Даже какие-то самые простые упражнения, например, приседания или отжимания для человека с избыточной массой тела могут быть вредны. Поэтому, как предупреждает наш эксперт, лучше перестраховаться и освидетельствоваться у врача.

Хорошее настроение убивает килограммы

- Правильный режим дня для поддержания веса, по словам нашего эксперта, очень важен. Если ложиться позже 11 вечера или постоянно просыпаться ночью, это негативно влияет на синтез мелатонина. Этот гормон имеет огромное значение для обмена веществ, работы иммунной системы. Если он вырабатывается не в полном объеме, то в течение дня человек начинает чувствовать себя раздраженным, появляется аппетит, хочется съесть что-то сладкое, что является дополнительным фактором в прибавке веса. Как говорит Екатерина Иванникова для достаточной выработки мелатонина спать следует в темном прохладном тихом помещении, исключив за час до сна пользование телефона, планшета и телевизора.

Также, по словам нашего эксперта, большое значение имеет и хорошее настроение: «Настроение напрямую влияет на вес, - говорит Екатерина Иванникова. - Получается замкнутый круг, когда человек в зеркале видит большой живот, он расстраивается и его тянет в сторону холодильника.»

Учеными установлено, что микрофлора кишечника влияет в том числе и на наше поведение, а эмоциональное состояние в свою очередь воздействует на микрофлору. Поэтому, как заявляет Екатерина Иванникова: хорошее настроение - это залог здоровья и нормального веса.

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Худеть онлайн не всегда полезно

Поскольку блюсти стройность и худеть стремятся очень и очень многие, то неудивительно, что в различных социальных сетях появляются и становятся все более популярными марафоны по похуданию, когда группа участников( чаще всего участниц) начинают худеть вместе, постоянно выкладывая в сеть сообщения о своих достижениях. Однако, как считает наш эксперт, такие мероприятия допустимы лишь при определенных условиях:

- Конечно, с точки зрения мотивации, - говорит Екатерина Иванникова. – Такое групповое взаимодействие может быть очень эффективно, но под обязательным контролем диетолога и эндокринолога каждой из участниц, то тогда это мероприятие может быть полезно и безопасно, а иначе можно уйти в декомпенсацию какого-либо заболевания или могут возникнуть отрицательные побочные эффекты.