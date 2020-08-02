Эти тещи – просто королевы красоты: как выглядят мамы любимых женщин Авербуха, Прилучного, Топалова

Звезды часто балуют мам не только любовью и вниманием, но и дорогой косметикой, процедурами в салонах красоты. Возможности позволяют! Хотя чаще всего виной всему генетика и отличный характер, поэтому эти звездные мамы выглядят просто шикарно. Показываем семь мам звезд, которых чаще всего обсуждают этим летом. Кому-то очень повезло с тещей – будущей, настоящей или почти бывшей.

Лиза Арзамасова и мама Юлия

Мама 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой почти ровесница ее жениха, 46-летнего Ильи Авербуха. Юлия Арзамасова - директор и лучшая подруга дочери, говорят, что заботливого и состоятельного жениха дочки одобрила. Папа Лизы погиб, когда она только пошла в школу, а мама старалась угадать таланты дочери: отвела в кружок при ГИТИСе, продвигала актерскую анкету дочери. В общем мама-продюсер, устроившая успешную карьеру талантливой дочке. Теперь говорят о скорой свадьбе Лизы с Ильей Авербухом. Они познакомились на «Ледниковом периоде, а роман начался позже, но наверняка после одобрения мамы Юли. Сама Лиза так рассказывает о маме: «Я часто ласково называю маму «гусенечкои », и друзья удивляются: почему? В детстве, года в четыре, я путала слова «бабушка» и «бабочка». Именно поэтому сделала логичныи вывод: когда у моеи мамы будут внуки, она станет бабочкои , а пока внуков нет она у меня – гусенечка». Ждем, когда Юлия Арзамасова из гусенечки станет бабочкой!

Как только начался бракоразводный процесс, Кристина Асмус сразу сблизилась с родителями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус и мама Рада

У Кристины две старшие сестры и одна младшая, поэтому актриса жаловалась: мол, родительского внимания ей в детстве не хватало. До развода Асмус говорила, что муж Гарик Харламов самый близкий ее человек, а вот с родителями до сих пор сложно общаться. Еще с детства нет тепла и духовной близости в отношениях: «Не умею прощать, отношения с родителями – моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе не смогу двигаться дальше, не хочу лишать дочку общения с бабушкой и дедушкой…» Как только испортились отношения с Гариком и было объявлено о разводе – Кристина сблизилась с родителями, и вот уже в инстаграме фото не с мужем, а с папой Игорем и мамой Радой. Так мы и узнали, на кого больше похоже Кристина.

Ирина Тодоренко помогает Регине — нянчит внука.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко и мама Ирина

При взгляде на маму 30-летней телеведущей Регины Тодоренко становится ясно в кого дочь такая красавица: и фигурой и лицом – все в мать! Ирина Тодоренко с мужем любят путешествовать и нянчить внука. Регина маму обожает: «Спасибо, моя ма, за любовь, которая дае т мне крылья, вдохновляет на новые победы, дае т право на ошибку. За любовь, что умеет прощать, лечит душу и затягивает раны, дае т силы идти дальше! Благодарю тебя, ты - мои герои , моя женщина каждого года, мои друг!». Ирина Тодоренко нашла общий язык с мужем дочери, так что у Влада Топалова мировая теща.

Мирослава Карпович старается часто навещать маму и бабушку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мирослава Карпович и мама Лариса

Мама 34-летней Мирославы Карпович пока с ее парнем Павлом Прилучным не знакома. Лариса Карпович собирается знакомится с избранником дочери только тогда, когда Мира получит предложение руки и сердца. Мирослава Карпович из многодетной семьи, ее родители медработники, поэтому Мирослава поступала в школу-студию МХАТ без всяких связей. На фото Мира с бабушкой и с мамой: они большие друзья.

Мама Насти Ивлеевой приехала погостить к дочке и заболела коронавирусом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя Ивлеева и мама Наталья

29-летняя Анастасия Ивлеева теперь в шутку подписывает фото мамы «моя королева светских хроник». И это не случайно – СМИ волнуются за ее здоровье! Вся семья лечится от коронавируса в загородном особняке Ивлеевой и ее мужа. Первым заболел рэпер Элджей (Алексей Узенюк), который заразил жену Настю, ее родителей и своих – старшее поколение гостило у детей. Все лечатся дома, под контролем врачей, а мама Ивлеевой еще и завтраки с обедами дочке с зятем готовит: к примеру, на завтрак сырники сделала.

Мама Вики Лопыревой — настоящая королева красоты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Лопырева и мама Ира

Мама 37-летней Виктории Лопыревой выглядит как ее старшая сестра. У Ирины Лопыревой идеальная фигура и модельная внешность. «Самая лучшая мама на свете. Моя лучшая подруга!» - говорит Вика об Ирине, которая может себе позволить такой же размер одежды, как у дочки.

Юлия Барановская с сестрой для мамы Тани — главная опора.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия Барановская и мама Таня

35-летняя Юлия Барановская балует маму подарками, окружает вниманием и заботой. Мама Таня воспитала трех дочерей, которые любят и уважают не только ее, но и друг у друга лучшие друзья. «Когда я была совсем маленькой, каждый раз, когда мама уезжала, даже когда уходила в магазин, у меня поднималась температура. Такая связь. Сейчас мы живем в разных городах, но, когда мне нужна настоящая поддержка, я знаю, чей номер набрать». Когда Барановская расставалась с Аршавиным, ее мама заболела – Юлия поддерживала маму в борьбе с тяжелой болезнью, и они обе справились и начали новую жизнь. На фото Барановская с мамой и сестрой.