Виктор Цой, Эдуард Лимонов, Олег Табаков: Как будут выглядеть памятники легендам, которые установят в ближайшее время

Неделю назад Владимиру Высоцкому поменяли голову. Скульптор Александр Рукавишников обновил лицо и высоту памятника поэту и актеру, установленному на Ваганьковском кладбище: вырывающаяся из пламени фигура, скованная по рукам и ногам. Новый облик монумента приняли не все, но сын Высоцкого Никита заверил, что так было нужно: мол, Рукавишников с самого начала хотел придать лицу Владимира Семеновича «эмоционально наполненный» вид, да и укоротить скульптуру не мешало. Никита Высоцкий согласовал этот проект. И теперь некоторые считают, что помолодевший бард больше похож на него самого — Никиту. Или на звезду сериалов «Родина» и «Миллиарды», британского актера Дэмиена Льюиса.

Теперь некоторые считают, что помолодевший бард больше похож на него самого — Никиту. Или на звезду сериалов «Родина» и «Миллиарды», британского актера Дэмиена Льюиса.Фото: кадр из фильма

А «КП» представляет другие громкие проекты памятников и мемориальных досок, которые в скором времени планируется поставить в России.

Бронзовая скульптура представляет из себя ростовую фигуру музыканта, что сложил руки на гитаре и привычно задрал подбородок вверх, глядя вдаль. Памятник планируется установить на проспекте Ветеранов. Фото: Фонд "Памяти Виктора Цоя"

Виктор Цой

Интерес к личности Цоя никак не ослабевает. А с годами — даже наоборот. Два года назад Кирилл Серебренников снял фильм «Лето» про то, как зарождалась группа «Кино» под кураторством БГ и Майка Науменко, в конце августа в прокат выходит картина Алексея Учителя «47» про транспортировку тела музыканта после смертельной аварии в Латвии. А в Питере вот-вот должны поставить памятник Цою, изготовленный аж три года назад. Скульптор Матвей Макушкин работал над проектом около 10 лет, сдал все в срок и теперь не знает, когда точно поставят работу. Бронзовая скульптура представляет из себя ростовую фигуру музыканта, что сложил руки на гитаре и привычно задрал подбородок вверх, глядя вдаль. Памятник планируется установить на проспекте Ветеранов.

Скульптура, исполненная Михаилом Баскаковым, почти доработана. Фото: twitter.com/arkhlikbez

Егор Летов

Памятник омскому королю андеграунда, поэту и лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову поставят в Москве. Скульптура, исполненная Михаилом Баскаковым, почти доработана.

На куртке (возможно, косухе) Летова со стороны спины вырезан значок анархии. Фото: twitter.com/arkhlikbez

Она, очевидно, авангардистская, метафористичная и выполненная в эстетике киберпанка: Летов изображен с идеально прокачанным прессом, в черных очках и с вьющимися кудрями волос швыряет кирпич в, судя по всему, пошлость пластмассового мира, который победил и оказался сильней. На куртке (возможно, косухе) Летова со стороны спины вырезан значок анархии.

Собственно, на фасаде главного корпуса НГЛУ и установят доску в честь именитого выпускника. Фото: Официальный сайт НГЛУ

Алексей Балабанов

Режиссеру Алексею Балабанову, который чувствовал время чуть лучше, чем почти все современные режиссеры, планируется открыть мемориальную доску в Нижнем Новгороде — родился мастер в Екатеринбурге, зато на берегу Волги учился в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова на переводческом факультете (тогда еще — Горьковский лингвистический), а еще снимал там «Жмурки». Именно из Нижнего Балабанов по обмену улетел в Манчестер, где жил в семье пожилых англичан. Собственно, на фасаде главного корпуса НГЛУ и установят доску в честь именитого выпускника. Стенд, посвященный режиссеру, в вузе уже есть.

Еще при жизни скульптор Михаил Баскаков изваял скульптуру писателя в полный рост.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эдуард Лимонов

Еще одна фигура великого сопротивленца — поэта и лидера НБП* Эдуарда Лимонова (Савенко) — будет установлена в Москве. Еще при жизни скульптор Михаил Баскаков, готовивший и монумент Летова (см.выше), изваял скульптуру писателя в полный рост: чуть согбенный Лимонов в застегнутом плаще тащит за собой арматуру. И такой образ пришелся по душе Эдуарду Вениаминовичу. Он отметил, что сам является человеком агрессивным, поэтому арматура в руке — то, что надо. Есть несколько версий, где будет стоять скульптура: или на Кунцевском кладбище, где похоронен автор, или в Харькове, где родился, или в Севастополе — местные жители высказались за такую идею.

Новую композицию предложил поставить Владимир МашковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олег Табаков

Пока во МХТ им. Чехова продолжается битва труппы с новым худруком Сергеем Женовачом, прежний руководитель этого театра Олег Табаков может появиться в Москве нового памятника (один монумент уже установлен в родном для актера Саратове, а в МХТ им.Чехова поставили скульптурный бюст Табакова). Новую композицию предложил поставить Владимир Машков — ученик Олега Павловича, руководящий «Табакеркой» — рядом с филиалом этого театра на Сухаревской и планируется установить памятник (предположительно осенью). Готовит проект Александр Рукавишников: по задумке, вместе с Табаковым на полу сидит кот Матроскин, озвучка которого в том числе принесла известность актеру. «За спиной у Олега Павловича и кота Матроскина будет находится шар, символизирующий атом солнца, - пояснил концепцию Рукавишников. - Сквозь него можно будет пройти, кроме того, у шара будет яркая подсветка». Последняя жена Табакова Марина Зудина, а также ближайший соратник мастера, педагог и актер Авангард Леонтьев, видевшие работу, остались в восторге.

* Национал-большевистская партия, запрещенная на территории России