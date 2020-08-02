Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»: что известно об условиях трансфера

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин только осенью 2019 года вышел на свободу из колонии. А сейчас все российские клубы с деньгами устроили за него драку на рынке. Аукцион выиграл «Спартак». Кокорин подписал контракт с клубом Леонида Федуна на три года года с возможным продлением на сезон. По неофициальным данным, с учётом бонусов за голы, передачи и титулы, получать он будет порядка 3 млн евро в год. Плюс есть еще единовременная премия за подписание контракта. В сумме получится от 800 млн. рублей до 1 млрд.

Теперь у Кокорина одна из самых больших зарплат в нашем спорте

Таким образом Александр Кокорин станет одним из самых высокооплачиваемых российских футболистов. Его друг и бывший партнер по «Зениту» лучший футболист страны Артем Дзюба зарабатывает лишь немногим больше. Неплохо для Кокорина, который еще совсем недавно в колонии получал 9,3 тысячи рублей в месяц.

Кто еще звал бывшего заключенного

Продавали Кокорина в новый клуб по всем законам маркетинга. В футбольных телеграм-каналах вроде как анонимно, но вполне конкретно сообщили условия, на которых футболист был готов пойти. Александр хотел контракт на 3 года и доход с учетом «подъемных» 10 млн евро. Почти все российские клубы с деньгами решили побороться за игрока.

Теперь у Кокорина одна из самых больших зарплат в нашем спортеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В торгах, по всей видимости, участвовали или проявляли интерес:

- «Зенит». Оттуда зимой Кокорина выгнали в аренду, но главный тренер Сергей Семак был заинтересован в этом нападающем.

- «Локомотив». Клубу нужен российский форвард. Но сделка не была согласована.

- «Рубин». Леониду Слуцкому тоже нужен классный нападающий с российским паспортом. Но по деньгам оказалось дорого.

- «Сочи». Кокорин там играл в аренде, всем понравилось. До вступления в бой «Спартака» южный клуб считался основным вариантом.

- «Динамо». Родной клуб Кокорина – история возвращения могла быть красивой.

- «Спартак». Решающее значение сыграло желание игрока и его жены Дарьи Валитовой жить в Москве.

Но все, кроме "Спартака" и возможно "Сочи" предлагали Кокорину меньше.

Не боролись за игрока только ЦСКА и «Краснодар». Для армейцев 29-летний Кокорин – слишком старый. «Краснодар» полгода назад выставил за дверь проходившего по одному делу с Кокориным Мамаева из идейных соображений. Брать в команду подельника было бы нелогично и означало потерю лица.

Рим, Неаполь и Стамбул

А кроме того ажиотаж вокруг Кокорина старательно поддерживался. То и дело вбрасывались новости о том, что им интересуется то один клуб, то второй, то третий. Инсайдеры сообщали, что чуть ли не итальянская «Рома» готова вмешаться в торги. Возможно, для того, чтобы повысить цену.

В списке возможных покупателей фигурировали также "Фенербахче" и "Наполи". Но там вряд ли готовы были платить нападающему более 1,5 млн. евро. В российских же клубах многие не захотели продолжать переговоры с Кокориным, потому что основным претендентом на него считался Борис Ротенберг и его ФК "Сочи". Никто не хотел ссориться с миллиардером. У "Спартака" в свою очередь хватило и денег, и влияния.

Кокорин начнет матчем против «Сочи»

Первой официальной игрой Кокорина в форме «Спартака» может быть матч как раз против «Сочи». Он состоится 9 августа. С «Зенитом» «Спартак», согласно календарю, сыграет в 10-м туре (2-4 октября).

Но большой еще вопрос, как фанаты "Спартака" воспримут Кокорина. Они еще не забыли, что нападающий в свое время позволял себе слишком много.