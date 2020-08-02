Новым вице-президентом США может стать Сьюзан Райс

Источники в Демократической партии США сообщили телеканалу Fox News, что главное место в шорт-листе номинантов на пост вице-президента страны в администрации, которую, возможно, после победы на президентских выборах возглавит Джо Байден, заняла Сьюзан Райс.

Текущая политическая ситуация в США, которые захлестнули волны протеста борцов с расовым неравноправием, требует номинации темнокожего; также демократы, к которым принадлежит Байден, все чаще говорят о равноправии полов на вершине политического Олимпа. Райс отвечает обоим этим требованиям и, как и Камала Харрис, входит теперь в список номинантов.

Свое решение Байден должен объявить в середине августа на национальном съезде Демократической партии США.

В 2013-2017 годах Райс занимала пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, была постпредом США при ООН. Во время второго президентского срока Барака Обамы рассматривалась в качестве преемницы Хиллари Клинтон на посту госсекретаря, но кандидатура Райс не нашла поддержки в Конгрессе.

Fox News определил несколько самых важных деталей биографии Райс:

- Она с детства мечтала стать политиком. В одном из интервью сообщила, что «родители учили ее никогда не использовать расу в качестве оправдания или преимущества».

- У нее большой внешнеполитический опыт. Еще в 1988 году Райс консультировала по вопросам внешней политики кандидата в президенты США Майка Дукакиса.

- Райс является одной из центральных фигур, убедивших Обаму начать в 2013 году бомбардировки Ливии

- Ее роль в слежке ФБР за Трампом еще предстоит изучить. Райс сначала все отрицала, но несколько опубликованных писем за ее подписью говорят о том, что она была в курсе происходящего.

- Недавно Райс без каких-либо доказательств заявила, что Россия может играть роль в организации беспорядков, начавшихся в США после гибели Джорджа Флойда. «Я готова поспорить, основываясь на моем опыте. Я не имею доступа к разведданным сейчас, но основываясь на моем опыте, это русские. Я не удивляюсь, когда узнаю, что они подстрекали некоторых экстремистов с обеих сторон через социальные сети. Я не удивлюсь, если узнаю, что русские каким-то образом финансируют это».