2020-08-02T22:21:24+03:00
Общество

Август-рублепад, хитрые институты, Собчак против идиотизма, ее сберегательный опыт и начитанные арестанты

Взгляд публициста Максима Соколова на события минувшей недели
Максим СОКОЛОВпублицист
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Хотя К. А. Собчак, может быть, и не разбирающаяся в тонкостях институционализма, зато обладает большим опытом сбережения средств в валюте.Хотя К. А. Собчак, может быть, и не разбирающаяся в тонкостях институционализма, зато обладает большим опытом сбережения средств в валюте.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Настал август, традиционно сулящий в России всякие неприятности с национальной валютой. Не всегда в этот месяц она падает, но если уж упала, знатоки с чувством глубокого удовлетворения говорят: "А-а-а!".

В этом году, к сожалению, это случилось, после чего представительница продвинутых россиян, кандидат в президенты 2018 года К. А. Собчак тут же торжествующе спросила: "Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?".

Сложность и даже идиотизм нынешней ситуации в том, что хозяйство и ЕС, и США ныне ухнуло вниз самым впечатляющим образом – европейское на 15%, американское еще ниже, поэтому люди, недостаточно проникшие в учение об институциональной экономике, предполагали, что при таком падении с курсом рубля будет спокойнее. Ведь их учили, что пляски с рублем происходят от того, что российское хозяйство падает, а на Западе мчит вперед паровозом труда.

Сейчас там о паровозе и даже о передовом электрокаре труда говорить затруднительно – если что и мчит, то исключительно вниз, но рубль, однако, тоже просел. Все дело в том, что в ЕС и США институты правильные, поэтому, хоть там все остановись, ихней валютной стабильности ничего не угрожает. В России же институты неправильные – хоть А. Л. Кудрина спросите, он тут же подтвердит, -- поэтому рубль предсказуемо падает при любой хозяйственной коньюнктуре.

Хотя К. А. Собчак, может быть, и не разбирающаяся в тонкостях институционализма, зато обладает большим опытом сбережения средств в валюте. Еще в 2012 г. в квартиру, где она тогда вела совместное хозяйство с активистом И. В. Яшиным, с утра пораньше явились агенты режима, разбудили сожителей, после чего "изъяли крупную сумму денег в европейской и американской валюте, разложенных в более чем 100 конвертов (не менее €1 млн)". Забрав деньги, агенты уехали "выяснять источник получения валюты и для каких целей она предназначалась". Затем, убедившись в чистоте намерений владелицы, они валюту вернули.

Важно отметить, что К. А. Собчак и тогда была совершенно чужда идиотизма. Ни в одном из более, чем 100 конвертов, билетов ЦБ РФ обнаружено не было.

Прозвучавший в спальне средь утренней неги властный призыв "Граждане, сдавайте валюту!" сейчас близок и понятен даже и широким арестантским массам, причем не обязательно только тем представителям масс, которые привлекаются по делам об особо крупных. Ведь это слова из романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита", а как выяснилось теперь, это №1 в арестантском списке внеклассного чтения.

Нельзя не подивиться тому, как растет культура временно оступившихся граждан. Полвека назад знакомство с романом было признаком немалой элитарности – или, по крайней мере, стремления к таковой. Теперь же его знает и любит даже и Русь Сидящая.

Давно ведутся споры о школьной программе по литературе. Реформаторы отмечают, что надобно идти вслед за веком, отказываясь от изучение устаревших никому не интересных книг – тем более, что учащиеся все равно их не читают и вообще ничего не читают. Между тем в TOП-10 арестантского чтения наряду с "Мастером" входят также "Война и мир", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Анна Каренина" и "Тихий Дон". Консерватизм обитателей мертвого дома несомненен.

Направлять учащихся в соответствующие заведения, чтобы они там лучше усваивали школьный курс литературы, конечно, было бы глубоко неверно. Но, возможно, туда следует временно направить методистов-реформаторов – там они осознают всю глубину и прелесть русской словесности.

А ведь приобщение к классическим образцам необходимо. Оно позволяет лучше познать закономерности природы и общественной жизни – и даже разбираться в политических хитросплетениях. Вернейший и единственный в своем роде союзник России А. Г. Лукашенко раскрыл заговор против себя, причем орудиями заговора были 33 богатыря из России. Поскольку они, поселившись в санатории, воздерживались от вина, не посещали танцы и избегали сношений с отдыхающими женского пола, сотрудники белорусского КГБ их легко разоблачили – ну, как Штирлиц ходил бы по Курфюрстендамм совершенно трезвый, да еще в буденновке и с парашютом.

Версия российской стороны заключалась в том, что сотрудники ЧОП через белорусское окно (пандемия, с транспортом трудности) направлялись в Стамбул, чтобы дальше лететь в третью страну. Версия Лукашенко – в том, что их целью была именно Белоруссия, где они лелеяли чудовищные планы. Майдан и все такое. Но звери попались в капканы Ежова.

Зачем Москве был нужен минский майдан, осталось непроясненным, между тем минский маршрут переброски солдат удачи Лукашенко спалил. Впрочем, неприятности этим он доставил не себе, а союзнику, а что же его жалеть?

Еще до Р. Х. в Риме под впечатлением от партнерства с Карфагеном появилось выражение "fidelitas punica", "пуническая верность", т. е. крайняя степень вероломства. Но с древней историей сегодня мало кто знаком, поэтому нужно ввести в оборот более современный вариант – "лукашенкина верность".

Что же до специфики союзных отношений Москвы и Минска, она была разъяснена еще в XIX в. в поэме про петербургского камергера Деларю и его верного партнера.

"Тут в левый бок ему кинжал ужасный

Партнер вогнал,

А Деларю сказал: «Какой прекрасный

У вас кинжал!»

Тогда партнер, к нему зашедши справа,

Его пронзил,

А Деларю с улыбкою лукавой

Лишь погрозил.

Истыкал тут партнер ему, пронзая,

Все телеса,

А Деларю: «Прошу на чашку чая

К нам в три часа».

Что кончилось, однако, драматически:

"Тут едок стал и даже горче перца

Партнера вид.

Добра за зло испорченное сердце

Ах! не простит.

Он окунул со злобою безбожной

Кинжал свой в яд

И, к Деларю подкравшись осторожно,—

Хвать друга в зад!".

Последствия этого последнего лукашенкина поцелуя мы сейчас и наблюдаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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