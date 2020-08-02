Сенатор посреди ресторана поговорил по телефону с Трампом по громкой связи

Председатель сенатского Комитета по вооруженным делам Джим Инхоф, обедая в ресторане, получил телефонный звонок от президента Трампа, и, не желая оставлять трапезу, поставил свой мобильный телефон на громкую связь.

Посетители ресторана записали это на видео, которое попало в распоряжение газеты The New York Times.

Секретная информация, судя по записи, не обсуждалась. Но конфиденциальность явно была нарушена.

Разговор касался поддержки сенатором позиции Трампа, который выступает против переименования военных баз, названных в честь конфедератов.

- Мы сохраним имя Роберта Ли? – спросил Трамп, очевидно имея в виду Форт-Ли.

- Просто поверьте мне, я сделаю это, – заверил собеседника Инхоф.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании национальной обороны в размере 740 млрд. долларов. Один из пунктов законопроекта требует от Пентагона переименований всех американских военных баз, названных в честь конфедератов. Трамп заявил, что наложит вето на закон, если он будет принят всеми палатами Конгресса.

Кампания за переименование военных баз идет в США параллельно со сносом памятников конфедератам и массовыми акциями протеста, захлестнувшие американские города после гибели Джорджа Флойда.