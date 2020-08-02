"Можно говорить о большой семерке": Леонид Кравчук объяснил, зачем хочет привлечь США к переговорам по Донбассу

Новый руководитель украинской делегации на минских переговорах (МКТ) по урегулировании ситуации на Донбассе, первый президент незалежной Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что без участия Соединенных Штатов Америки установить мир на юго-востоке страны будет сложно. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила вместо международных саммитов провести внутриукраинский, чтобы понять, что именно записано в Минских соглашениях.

"КП" обратилась к Леониду Кравчуку, попросив его расшифровать, зачем привлекать Штаты к процессу урегулирования на Донбассе.

- Вы заявили, что США стоит привлечь к переговорному процессу по юго-востоку Украины.

- Я исхожу из следующего. Сейчас сделаны первые шаги, чтобы улучшить ситуацию на Донбассе. Кто бы что ни говорил, а уже 4 дня там не убивают людей.

- Это совпало с тем, что вы возглавили украинскую делегацию в переговорной группе в Минске?

- Ну, главное не это, а то, что не убивают. Я вижу в этом прогресс. А если есть прогресс — надо его закрепить и идти дальше. Меня очень обеспокоило письмо Дмитрий Козака, направленное советникам глав государств — участников нормандского формата. Где он говорит, что надо убрать из нормандского формата советников. Ну, убрать-то убрать — дело не в этом. Но я знаю, что когда в системе управления, в системе организации любого дела что-то убирается — там сразу образуются разрывы. Сложно состыковать становиться, перейти на новую форму организации работы. Это затягивание процесса.

- Но и так уже затянули...

- На нашей земле льется кровь. Я это особенно чувствую. Как это сложно для людей. Я сказал: если процесс пошел — надо искать новые ходы. Если это письмо означает пересмотр организации нормандского формата или снижение его веса, то украинцам надо усиливать это. Потому что наша главная задача — это выполнение воли всего украинского народа. Нам надо искать что-то. Я не знаю, будут ли это Соединенные Штаты или можно будет говорить о большой семерке.

- То есть США — один из вариантов «новых переговорщиков» по Донбассу, по вашему?

- Естественно. Один из. Может быть та же Великобритания. Я не знаю пока. Я исхожу из того, что тут много «если». Мне кажется письмо Козака таит в себе уловки, западни.

- Вы сами с Козаком еще не общались лично?

- Еще нет. Он не приезжал на заседание Минской группы, не было видеоконференций.

- С представителями западных держав вы обсуждали вопрос подключения США?

- Нет. Я высказал пока свое личное мнение. Что, если будет тупик — тогда привлечь. Тогда Украине придется искать какие-то формы другого влияния. Был ведь до Минского формата у нас и Женевский формат. Будем предлагать. Договариваться о новых форматах. Украина не будет сидеть молча.

- А Россия?

- Нельзя все решать без России, мы будем контактировать с Россией. С МИДом российским. С президентом. Чтобы найти форму, которая будет реальной. Когда прекратим стрелять и войны не будет — тогда можно решать и другие вопросы. И вопросы местного самоуправления. И может быть свободная экономическая зона. Вариантов с учетом опыта мирового очень много.

Не знаю, согласен ли Путин с тем, чтобы главам МИД это поручить. Это все очень по-горячему.

- Знаете реакцию на ваше предложение?

- Вспомнили, что в Женевском формате госсекретарь США присутствовал. Ничего нового. Это уже было. Если не будет дальнейших шагов, расшатывающих систему, которая уже пять лет работает — тогда я с радостью сниму вопрос. Не будет у меня никаких вопросов. И все пойдет как было.

- Когда президент Зеленский предложил вам возглавить украинскую делегацию на минских переговорах, вы сразу согласились или были сомнения у вас?

- Так и у него были сомнения. И у многих людей. Он изучил этот вопрос обстоятельно. Разговор был в конце июля. Я при первой встрече сказал, что я не могу отказаться. Если бы мне предлагали какую-то доходную работу, я бы сразу отказался. Но когда солдат направляют защищать их землю, они же не спрашивают — хотят он или нет. Они идут в окопы и подставляют жизнь под смерть. Я вроде еще на ногах. Еще голова работает. Потом была еще встреча. И с Ермаком (глава администрации Зеленского- ред.) много беседовали. Вот и приняли такое решение. Я сказал, что моя задача — чтобы любым законным доступным взаимовыгодным решением привести на Донбасс мир...