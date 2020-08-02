«Ефремов может и признать свою вину»: адвокат артиста раскрыл тактику защиты

В перерывах между заседаниями суда, где решается судьба актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП, адвокаты сторон делают очередные громкие заявления. Заявления адвокатов потерпевшей стороны и артиста теперь обсуждают часто, потому что сам Ефремов хранит молчание — как актер немого кино.

Сегодня в итоговом выпуске программы «Вести» покажут новые интервью адвокатов. Интересы потерпевших в суде отстаивает Александр Добровинский. Александр Андреевич проводит выходные на даче, но материалы уголовного дела Михаила Ефремова с ним. 5 томов – для такого уголовного дела немного, но в них по словам адвоката есть главное: признание Ефремовым своей вины. Александр Добровинский зачитывает на камеру цитату из уголовного дела, признание от 9 июня: «Вину в совершении ДТП признает, раскаивается в содеянном. В салоне автомобиля на момент ДТП он находился один, без пассажиров». Есть в деле и бумага за личной подписью Ефремова, в ней написано: «Сам виноват увы!»

Признания Михаила Ефремова из уголовного дела. Фото: скрин документа, программа «Вести», канал «Россия1».

Адвокат артиста Эльман Пашаев говорит, что это признание в том, что его подзащитный употреблял спиртное, а не в совершении ДТП. В интервью «Вестям» Пашаев сегодня скажет, что в суде Ефремов может и признать вину, но данное ситуация возможна лишь в одном случае: «Может и признать вину. Если я увижу, что представленные мною доказательства не являются основными, пойму, что приговор будет обвинительным — тогда будем признавать вину. Я поставил жесткое условие – он не может делать то, что я не разрешу». Таким образом адвокат подтвердил то, о чем говорили многие: Ефремов доверяет Пашаеву и четко следует его инструкциям.

В беседе с kp.ru Эльман Пашаев сказал, что Ефремов человек порядочный, очень переживает: «Сначала люди его ненавидели, потом ситуация стала меняться… Это с кем угодно может случиться за рулем. Это неумышленное преступление. Есть определенные моменты, я пока говорить не могу. Будет такая сенсация, вы себе не представляете!»