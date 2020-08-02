Культура вышла из пандемии: В Москве открылась выставка Александра Бенуа

Культурная жизнь в столицу вернулась с проливным дождем и выставкой Александра Бенуа. Первого августа в "Доме русского зарубежья" открылась экспозиция «Радостный труженик» приуроченная к 150-летию художника, без которого был бы невозможен наш Серебряный век.

Гениальный театральный живописец, сподвижник Сергея Дягилева и соавтор "Русских сезонов", Бенуа впервые сделал декорации произведением искусства. Уже при жизни живописца коллекционеры покупали за большие деньги даже его эскизы костюмов.

Всего на выставке около пятидесяти работ из частных коллекций. Есть и драгоценные виды Версаля - это трофеи любого коллекционера - и то, что никогда не выставлялось: например, «Альпийский пейзаж в окрестностях Люцерны» (1936) и портреты художника, выполненные современниками.

Портрет Бенуа работы Остроумовой-ЛебедевойФото: Евгения КОРОБКОВА

Художник революционно подошел, в том числе, к книжной иллюстрации, сделав ее ювелирным искусством. На специальных экранах зритель может полистать знаменитую "Азбуку", которую Александр Бенуа рисовал для своего сына Николеньки, стараясь разбудить его воображение. Каждая страничка - это настоящий экшн, а особенно символичным казалось то, что книга в витрине была открыта на букве "У", символизирующей ураган и сильный дождь. (В день открытия выставки примерно то же самое творилось в Москве, так, что многочисленные гости оказались вымокшими до нитки).

Азбука в картинках БенуаФото: Евгения КОРОБКОВА

Выставка сделана с любовью и вниманием к деталям. Каждая работа снабжена подробным пояснением, нашлось место арт-объектам вроде столба с афишами начала двадцатого века. Наибольший интерес у собравшихся вызвало маленькое черное платье, вывешенное в специальной витрине. Его то и дело освещали фотовспышки и сам глава Агентства "Роспечать" Михаил Сеславинский аж присел на корточки, чтобы сфотографировать удивительной красоты подол с вышитыми куполами и маковками церквей.

Подол платья Натальи СолженицынойФото: Евгения КОРОБКОВА

- Потому что уникальный экспонат, - пояснил Сеславинский корреспонденту "КП". - То самое платье, в котором Наталья Солженицына была на приеме после вручения Нобелевской премии мужу. Оно сшито из ткани по эскизам Бенуа...

Во время церемонии открытия выставки завязался культурологический спор между руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским и главой Департамента культуры Москвы Алексеем Кибовским.

Акварельный пейзаж БенуаФото: Евгения КОРОБКОВА

Михаил Сеславинский в шутку привел цитату о Бенуа из "Большой Советской энциклопедии", где было сказано, что художник - "типичный представитель реакционных кругов "Мира искусства", пропагандировавший упадничество".

- Ой, какая странная подача Советской власти, - изумился Алексей Кибовский. - Кто-кто, а Бенуа у меня меньше всего ассоциируется с декадансом. У него же в каждой работе столько света, столько жизнелюбия...

Убедиться в справедливости этих слов можно со 2 августа по 27 сентября.

Работы Александра БенуаФото: Евгения КОРОБКОВА

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Сеславинский, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

"Я бы сравнил Александра Бенуа с Леонардо да Винчи. Он занимался и историей живописи, и пропагандой живописи и искусств; маэстро книжной графики, исторических сюжетов живописи. Без него не существовало бы Серебряного века и Дягилевских сезонов.

Он был человеком мира. Любил Европу, Францию, но, как и все эмигранты, тосковал по России. Когда проходила его выставка в Лувре, сказал: "Как я был бы счастлив, если бы выставка была в моем любимом Эрмитаже".

К сожалению, в Советское время об этом не могло идти и речи. Если бы нынешняя выставка открылась не сейчас, а, скажем, к 80-летию Бенуа в 1950 году, то, уверен, ее закрыли бы на следующий день, а на заводе Лихачева прошли бы собрания рабочих о необходимости выслать художника из страны...