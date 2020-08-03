Александр Лебедев: Чтобы сделать Крым зеленым, нужна точка опоры - набережная Алушты

Направляясь на рандеву с одним из крупнейших предпринимателей страны, автоматически настраиваешься на некий официоз - мол, сейчас перед тобой появится окруженный толпой ассистентов большой человек в дорогом костюме и начнет вещать о судьбах мира. Александр Лебедев действительно любит поговорить о важных для планеты вещах, но предпочитает делать это в неформальной манере и обстановке - например, сидя на набережной Алушты, в которой бизнесмен обосновался давно и прочно. Подтянутый энергичный мужчина, выглядящий раза в полтора моложе своих шестидесяти лет, зажигательно рассказывает о самых невероятных, как кажется, проектах.

ЭЛЕКТРОКАРАМИ ПО ПРОБКАМ

- Я большой сторонник превращения полуострова - и власти Крыма меня поддерживают - в зеленую территорию, - объясняет Лебедев. - Что нужно для этого сделать? Многое. Например, сделать каршеринг для электрических машин. Мы начали ставить заправки - у нас их уже пять вдоль набережной в Алуште. Нужно, чтобы работала арт-набережная. Я уже сделал галерею живописи, она открыта для всех, я привез коллекцию, хороших художников из Москвы, 28 картин.

Бизнесмен привез в Алушту множество уникальных арт-объектов, один из которых - Терминатор - пользуется особой популярностью у туристов.Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

При поддержке властей надо строить экопарки, проводить экокарнавалы. В прошлом году мы делали большой экопраздник на 20 тысяч человек на целый день - привозили французские театры, немецких певцов, проводили мастер-классы...

- Звучит красиво. Ваше желание есть, желание властей тоже. Чего не хватает?

- Еще бы граждане проявили чуть больше сознательности. Хотя бы в малом: например, в соблюдении правил дорожного движения. Здесь, на набережной Алушты, есть знаки «Стоянка запрещена». Но вот проблема - только два экипажа ГАИ на все 70 км Алушты, а эвакуатор не может забирать машины без гаишника. И в итоге здесь почти всегда пробка - в субботу-воскресенье вообще нельзя проехать.

- Примерно как в центре Москвы десять лет назад?

- Еще хуже - полуголые люди, грязища, убитые машины, вонь... Приехал Варламов (популярный блогер. - Ред.), я пошел ему тут все показывать, а он говорит: «Александр Евгеньевич, я ничего не вижу! Все заставлено тачками!»

- Здесь явно надо делать пешеходную зону...

- Конечно! Тут надо убрать 150 машин. Сделать неподалеку перехватывающую парковку. Я готов поставить там гольф-кары и возить людей оттуда на набережную. Я прошу у города - давайте начнем с чего-нибудь! Давайте начнем с километра - маленький кусочек Крыма сделаем зеленым. Я закупил машины электрические, готов отдать их в бесплатную аренду местным таксистам, чтобы они тут вот ездили. Я же набережную городу подарил давным-давно - вот те два километра набережной я делал. И пляж дизайнерский тоже мой. Ну вроде бы власти за. Осталось только решить, что делать с несознательными гражданами. К сожалению, вот эта московская история, когда ходят парковщики, когда работают камеры, пока еще до Крыма не дошла...

Первый в России пассажирский прогулочный катамаран на электрической тяге "Эковольт" проекта «Эмпериум», спущенный на воду в 2020 году в Санкт-Петербурге. Корабль построен полностью из комплектующих, разработанных и произведенных в России, включая батареиФото: Предоставлено героем публикации

Фото: Предоставлено героем публикации

Фото: Предоставлено героем публикации

- В Москве порядок с парковкой наводили довольно долго. Здесь вряд ли получится быстрее.

- Эвакуаторы - это частная служба. Может, и службу парковщиков тоже в частные руки отдать? Я переодену сотрудников своей службы безопасности в парковщиков. Они будут ходить, две недели штрафовать - все перестанут бросать тут свои машины, будут оставлять их на парковке, пересаживаться на электрокары, бесплатно приезжать сюда и наслаждаться красивой набережной, с арт- и экоэлементами.

- Видимо, только электрокарами ваш план по преобразованию Крыма не ограничивается?

- Есть еще одна фишка. В Симферополе начинали свой бизнес создатели компании «Умная среда» Алексей Черханов и Алексей Варламов. Это тридцатилетние парни, которые разработали технологию производства стройматериалов и малых архитектурных форм из переработанного пластика и песка. И даже сделали заводские станки. 30% пластика, 70% песка. А песок - самый дешевый и самый экологичный материал. Они делают из этого доски, из которых делают дома, лавки и так далее - вообще атас! Доски тяжелые - допустим, можно сделать кровать на пляж, она будет весить триста килограммов, и никакой шторм ее с места не сдвинет. Ведь во время шторма с пляжа все надо убирать, люди мучаются, а эти штуки будут лежать на пляже постоянно: бросил матрас - и все. Но этих ребят выдавили из Крыма.

- Кто?

- Региональные операторы по мусору. Запретили им строить завод. И они уехали в Москву. За три года сделали 12 франшиз, признаны самой экологичной компанией в стране. Средняя лицензия на оборудование по производству вот этих вот досок из пластика - миллион рублей. Я только вчера о них узнал - тут же им назаказывал для нашего экопарка всяких лавочек, потом бунгало построим... Это дешевле бетона и дерева. А дерево ж мы все равно пилим. Вроде экологичный материал, но только мы же его срубаем...

Александр Лебедев привез в Алушту множество уникальных арт-объектов, с которыми с удовольствием фотографируются туристыФото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

- Вот вы в Крыму хотите все переделать, озеленить, осовременить. А ведь не все этому рады наверняка - есть же люди, которые «крышуют» здешний порой еще дикий курортный бизнес. И вы, получается, «наезжаете» на них с помощью высоких технологий…

- Я такую мысль выскажу, в которую могут не все поверить: вот вся эта история - про девяностые, про Крым, про то, что тут все и всё под «крышами», - она в ближайшие два-три года уйдет. Это остаточное явление, его в принципе уже нет. Есть проблема с прессом на малый бизнес. Потому что, если хочешь тут что-то начать, ты должен пройти кучу всяких бюрократических согласований, потратить на вход кучу денег. Например, вы должны обязательно стационарное здание построить для своего бизнеса. Зачем? Почему обязательно стационарное? Может, я хочу построить маленький сарайчик из досочек. Нельзя! Например, для торговли алкоголем ты должен поставить стационар.

А я же могу из пластика тут столько всего построить... Например, марину (стоянку для судов. - Ред.). Разрешите мне! Но ведь замучаешься с разрешением. Потому что государства стало так много, оно стало таким сильным, что измучаешься согласовывать. А государство само не будет строить. И вот что бы я точно покритиковал - это слишком большую роль государства во всем. Надо малый бизнес оставить в покое. И НДС убрать. И перестать проверками бизнес мучить. Об этом много говорят. У бизнеса площадка-то для работы осталась крохотная - дискотека, кафе, парикмахерская... В нефтянке у нас два-три крупных монстра. А в Америке 15 тысяч нефтяных компаний, и это драйв дает невероятный. Потому что нельзя заменить государством частный сектор. Оно в этой ситуации постепенно превращается в большого монструозного коммерса. Причем коммерсом является и прокуратура, и Роспотребнадзор, и много кто еще...

ИЗ КРЫМА НЕ ИЗВЛЕК НИ КОПЕЙКИ

- Вам не кажется, что все ваши планы - экология, здоровое питание, арт-набережная - нашим людям покажутся уж слишком прогрессивными? Вдруг не оценят?

- Есть такое дело. Но я вас уверяю: если мне помогут сделать так, как я хочу, то многое в сознании людей поменяется... Знаете, когда я здесь 20 октября проводил карнавал, то боялся, что не всем понравится, что погода будет не очень. А в итоге - 12 тысяч человек пришли. Улыбки у всех до ушей. Многие в Ялте и Симферополе расстроились: мол, а мы не знали, вы должны были нам сообщить о таком мероприятии... Слышали про Бурбон-стрит в Новом Орлеане? Вот там движуха 24 часа в сутки - люди сидят на балконах, бросают вниз какие-то венки, денежки, а там народ просто ходит, веселится, играют оркестры... Вот примерно такая история и здесь была бы. Тут же набережная одна из самых длинных в мире. Чем она хуже, скажем, каннской? Нужно просто захотеть да и сделать. И я довольно много сделал. И мне почему-то кажется, что общественное мнение поворачивается, меняется. Я же давно этим занимаюсь, и я уверен, что все здесь будет. И карнавалы, и электрические суда...

Ну вот у меня проект есть интересный в Евпатории. Там у меня есть скважина термальных вод, во времена СССР еще открытая, и люди хотели там построить дорогущий курорт. Зачем? Постройте просто бассейн с открытыми раздевалками, и они будут работать круглый год - как в Исландии или Швейцарии. Круглый год! Вот и считайте, сколько человек туда придет. Потратьте миллион долларов, и вы сделаете в Евпатории потрясающий термальный курорт, какого нет еще в Крыму. Я более миллиона квадратных метров в своей жизни построил. И здесь вот тоже я все строил. И тут у меня внутри в городе еще 20 зданий, и дальше по набережной аквапарк... И я не извлек из Крыма ни копейки денег.

- Вообще ни одной?

- Ни одной, никогда! Потому что я все время что-то делаю, инвестирую и так далее. Мне это нравится. Ко мне же часто на улицах люди подходят, жмут руку, и мне это приятно. Люди позитивно реагируют на красивые правильные вещи. И по части экологии они все правильно понимают. Просто их надо чуть-чуть подтолкнуть, показать пример. Я уверен, что с пластиком точно можно людям все объяснить. Вот мы сейчас обучаем наших горничных в отеле (отель More в Алуште. - Ред.), как сортировать пластик, гостей просим: мол, ребят, вы отдыхаете в экоотеле, пожалуйста, вот это сюда выбрасывайте, это - сюда...

- Речь о раздельном сборе мусора?

- Да. Мы поставили прессы и шредеры, сделаем компостную машину. Дорогое оборудование, да. Зато мы уменьшим количество вывозимого на полигон мусора раз в пять! Соответственно, грузовиков будет ездить меньше туда-сюда. Может быть, кто-то из регоператоров на меня обидится - понятно, что им хочется больше мусора возить, потому что им платят за объемы. Но мне на это плевать!

Любой отель платит за вывоз мусора - 200, 300, 500 тысяч рублей в год. Мы платим миллион четыреста, но мы большие. Оборудование обошлось мне в два миллиона. Но для любого другого отеля я предлагаю такую модель. Вот 300 тысяч ты за вывоз мусора платил. Теперь ты взял в аренду пресс и шредер, платишь за них сто тысяч в год, уменьшаешь объем вывозимого мусора в пять раз, экономишь и сэкономленные деньги оставляешь себе. Отели здесь генерируют большую часть мусора, поскольку тут шесть миллионов отдыхающих и два миллиона проживающих. Если отели количество мусора в пять раз уменьшат, это будет большой шаг вперед.

Цех по переработке пластиковых отходов и мусора на территории отеля.Фото: Предоставлено героем публикации

«Я ИДЕАЛИСТ И ФАНТАЗЕР»

- Вы говорите о том, что власти вас поддерживают. Но в начале года в ваших отношениях с властями города были серьезные проблемы - вам повысили арендную плату чуть ли не в десять раз...

- В 14! У меня было два пустыря. Видимо, кому-то они приглянулись, и мне сказали: вот у тебя тут гостиницы. Я говорю: на пустырях гостиниц нет. Поезжайте и посмотрите - там ничего нету! Они: ничего-ничего - и в 14 раз! Я пошел в суд, успешно его проиграл. И мне натикало уже 160 миллионов - собственно аренда, пени, штрафы... У меня три отеля, у которых совокупная годовая выручка - 650 миллионов. Налоговая все это проверяет, я тысячу рабочих мест здесь создал. В сезон я зарабатываю, условно, 100 миллионов рублей. А в межсезонье я плачу за содержание отелей и персонала, который я не распускаю, 120 миллионов - за электричество, тепло, за землю... И вот прошло два с половиной года, мне накапало 160 миллионов. Вроде я с властями договорился, что мне пени и штрафы спишут, а остальное рассрочат на длительный период исходя из моих финансовых показателей. Ну потому что, ребят, если у меня прибыль у одной гостиницы четыре миллиона в год, а у другой - пять, то как я могу 160 выплатить? Они говорят: согласны, ерунда какая-то получилась... Надеюсь, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Сначала мне дадут рассрочку на пять лет, потом примут специальный закон, разрешающий рассрочку до 30 лет, и его на меня распространят. Если 160 миллионов на 20 лет - ну буду с минусом работать, прибыли не будет. Но я ее отсюда никогда и не забирал.

- Объясните, почему все-таки Крым? Многие не могут понять, почему такой крупный бизнесмен, миллиардер...

- Ну какой я миллиардер?!

- Поверьте, для народа вы по-прежнему миллиардер, олигарх...

- ...а еще банкиром меня называют, хотя я уже полгода не банкир. Я выплатил клиентам миллиард долларов. Я мог с ним уехать в Лондон, у меня там газета. Я мог объявить себя диссидентом. Как сейчас все жулики делают. Как только выезжают, сразу говорят: «Я жертва кровавого режима!» Какого режима?! Смех один... А я вот поступил по-другому, поэтому бизнес мой помножен был на ноль.

Электромобиль, на котором гостей отеля встречают в аэропорту СимферополяФото: Предоставлено героем публикации

- И все же - почему Крым? Почему при всех этих проблемах, при всей бюрократии, финансовых потерях вы остаетесь здесь?

- Нужно быть последовательным, настойчивым. Я идеалист и фантазер, жить жизнью обывателя, пусть и богатого, - это не для меня.

- Кажется, что Крым выиграл благодаря пандемии - резко увеличилось количество отдыхающих. Насколько это серьезный плюс для ваших бизнес-проектов?

- Конечно, хорошо, что люди сюда поехали. Если бы к природе - воздуху, горам, морю, которое лучше, чем в Италии, добавить все необходимое, вообще было бы замечательно. Уже многое сделано - аэропорт, дороги. Осталось городские пространства обустроить. И это произойдет. И я рад, что сюда люди едут. Я понимаю, что, может быть, им просто некуда сейчас ехать, но, я надеюсь, им понравится и они приедут снова. Плюс у нас с межсезоньем проблема. Алушта, Ялта - все города пустые в межсезонье. А погода же прекрасная, даже зимой 10 - 15 градусов, солнце почти всегда. И надо сделать так, чтобы люди в межсезонье тоже приезжали - в клиники, например. И вот если здесь, на набережной в Алуште, на отрезке в полтора километра, мы сделаем такой маленький тестовый форпост для Крыма. То есть поставим здесь оборудование для уменьшения вывоза мусора, начнем переработку, поставим электрические заправки, купим электрические машины, а через восемь месяцев сделаем электрический корабль - вот уже будет серьезная история. Лиха беда начало. И в августе сделаем здесь карнавал, и не на один день. И тогда весь мир сюда приедет. И украинцы в том числе.

Бесплатная заправка для электромобилей на набережной Алушты у входа в отель More. Заправка бесплатная для всех желающих - таким образом Александр Лебедев продвигает в Крыму идею пересаживаться на электромобилиФото: Предоставлено героем публикации

Кушать подано!

«Хочу к 2025-му превратить Россию в лидера по здоровому питанию»

- Кроме эконабережной, вы ведь и проектами по здоровому питанию занимаетесь?

- В Нелидове (город в Тверской области, где работает одно из принадлежащих Лебедеву заведений здорового питания «Петрушка». - Ред.) я кормлю уже два года тысячу человек. Не то чтобы я кричу об этом, но рассказываю, и «Комсомолка» об этом писала, что очень приятно. И я хочу объяснить, что это не прихоть, что это не барин, который с ума сошел и слонов защищает, решил вдруг накормить всех. Хотя первоначально реакция была именно такая. Люди брали карточку на тысячу рублей - можно было у меня поесть восемь раз, вкусно и полезно. А потом отдавали - мол, не хочу!

- Почему?

- Не знаю - русские люди, гордость... «Пошел он на фиг!» Но последний опрос, который мы проводили (18 тысяч жителей в городе, опросили 2500), показал - 70% на вопрос, хотите ли вы быть городом № 1 по здоровому питанию, ответили: «Да, хотим». А два года назад хотели только 30%. Просто людям было непонятно, что это такое. Им априори хотелось послать всех на фиг.

- Дескать, я лучше в бургерной поем или доширак куплю?

- Да-да, или шаурму... Я четыре года с этим экспериментирую. Есть уже совсем идеалистическая вещь - я хочу в 2025 году сделать Россию номером один по здоровому питанию. Я говорю с государством. У государства есть план - 300 миллиардов выделить малоимущим, чтобы покупали еду по карточкам специальным в розничных сетях. Я говорю: дайте эти деньги компаниям питания, у которых не менее ста точек. Проведите конкурс - пусть сделают диетологическое меню, оттестируйте это меню в Минздраве. Определите средний чек - 120 рублей. Вы даете эти 300 миллиардов этим компаниям, они кормят малоимущих. А государство убивает сразу несколько зайцев. Во-первых, помогает точкам питания, попавшим в гораздо более тяжелую ситуацию, чем сети. Во-вторых, подсаживает 15 миллионов человек на здоровое питание. О какой стране можно сказать, что 15% населения правильно питается? Точно не об Америке! В-третьих, вы решаете проблему борьбы с бедностью.

- И что отвечает вам государство?

- В принципе в правительстве меня слышат. Я говорю: я тоже хочу принять участие в этом, но у меня не сто, а восемь точек пока, я тренируюсь, кручусь. Но я вам демонстрирую, что я один могу кормить две тысячи человек.