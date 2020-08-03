Срок оформления карты «МИР» для получения социальных пособий продлен до 1 октября

В части регионов нашей страны эпидемия коронавируса пошла на спад, но где-то пока местные власти сохраняют ограничительные меры. Чтобы ни у кого из жителей России не возникло трудностей с получением соцпособий, правительство продлило переходный период для оформления банковских карт национальной платежной системы «МИР» до 1 октября. Напомним, прежде этот срок был назначен на 1 июля.

Речь идет о пособиях, которые выплачиваются из средств Фонда социального страхования (ФСС РФ) беременным женщинам и семьям с детьми: пособие по беременности и родам (декретные), ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременные пособия при постановке женщины на учет в ранние сроки беременности и при рождении ребенка. Также правила касаются больничных для граждан, подвергшихся воздействию радиации (Чернобыльская АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинский полигон).

Если страховой случай - преимущественно это касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - начался до 1 мая 2019 года и выплаты осуществлялись на карту международной платежной системы (Visa, MasterCard и др.), то они могут продолжать перечисляться на ту же карту до 1 октября 2020 года (в рамках одного и того же отпуска по уходу за ребенком).

Как поясняют в ФСС, перечисление выплат на карту «МИР» - это самый удобный способ получения пособий на сегодня. В регионах, где действует проект «Прямые выплаты» (то есть пособия перечисляются напрямую из Фонда, минуя работодателя), для получения выплат на карту «МИР» достаточно указать лишь номер карты, и деньги появятся максимум через 30 минут после их перечисления из ФСС. Кроме того, имеются альтернативные варианты получения пособий - это номер банковского счета, к которому не привязана ни одна банковская карта, либо по старинке почтовым переводом. А в тех регионах, где не действует проект «Прямые выплаты», пособие можно получить наличными в кассе работодателя.

Карты «МИР» сегодня выпускают и обслуживают большинство банков России. Если получатель еще не успел оформить в своем банке карту «МИР», а беременность и роды или временная нетрудоспособность (у граждан, подвергшихся воздействию радиации) наступили один раз в два года, тогда для получения выплат и можно будет использовать карту другой системы. Также для получения пособий при рождении ребенка и постановки женщины на учет в женской консультации на ранних сроках беременности может быть использована любая банковская карта.