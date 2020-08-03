2020-08-02T22:30:34+03:00
Общество

Вопрос дня: Чем разрешится ситуация в Белоруссии?

В Минске арестованы россияне, которых обвинили в намерении побузить перед выборами президента - и это на фоне митингов оппозиции
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Вопрос дня: Чем разрешится ситуация в Белоруссии? Фото: Vasily Fedosenko/REUTERSВопрос дня: Чем разрешится ситуация в Белоруссии? Фото: Vasily Fedosenko/REUTERS
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Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Белорусы заявляют, что задержанные ими - сотрудники частной военной компании, но в России нет ЧВК! А если это просто ЧОП, то они имеют право через одну страну следовать туда, где у них контракт. Кстати, майдан в Минске нам на хрен не нужен.

Сергей МАРКОВ, гендиректор «Института политических исследований»:

- До 9 августа ситуация не разрешится. Запад в лице тех же сил, что свергли Януковича, сейчас хочет свергнуть Лукашенко. А наши не хотят новую хунту по соседству. Готовимся как можем. А Лукашенко говорит: не волнуйтесь, сам все подавлю. Притом вероятность попытки русофобского мятежа - 90 процентов. Удастся ли он - вряд ли. Лукашенко одержит победу уверенным большинством.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Разрешится все скоро. Сразу после выборов. Если у белорусской стороны есть информация, что наших граждан некто использует в своих целях, этого исключать нельзя. Если в полутора километрах от резиденции президента поселяются некие личности - в любом государстве приняли бы превентивные меры...

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Их освободят. Сразу после выборов, но, возможно, и накануне. С нашей стороны оценка дана. Другие цели были у этой группы. И действия против них неадекватны. Наши публичные шаги достаточны. Я знаю и про непубличные - они помогут.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований рынков алкоголя:

- Эта ситуация точно никак не отразится на рынке алкоголя - у нас доля белорусского спиртного сейчас менее процента, и она вряд ли изменится.

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий:

- Ситуация провокативная, будет в стагнирующем состоянии до 9 августа. Думаю, это предпринято, чтобы повлиять на итоги выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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