Убить дебилла

Это уже какое-то поветрие сезона: третий ненаш фильм под видом нашего. После проамериканских «Оптимистов» и проукраинского «Черного моря» вышла евросоюзовская «Надежда», и о ней в отличие от первых двух есть смысл говорить всерьез. Режиссер Хазанова с 12 лет в Женеве, там окончила школу, освоила режиссуру и поставила первые фильмы о женской доминанте в современном белом мире. Можно представить, сколько трудов и характера потребовало от иноязычной девочки из России укоренение в традиционно мужской профессии, чтобы понять, что фильм о мягкой, невозмутимой и ледяной профессиональной киллерше во многом автобиографичен. К тому же внешнее сходство Хазановой с актрисой Исаковой очевидно любому непредвзятому глазу - немудрено, что та играет у нее уже вторую главную роль. В силу слабого знакомства с реалиями российская привязка событий довольно вторична, но в целом высказывание о женщине сверху кажется глубоко своевременным: тестовая волна либерального антихарассмента при всей убогости говорит о появлении у нас по-европейски накрученного поколения дам, о ментальности которых лучше узнавать из первых рук натуральной женевской россиянки. Тем более если она склонна решать проблемы нежеланного абьюза не телегами в обком, а ударом стропореза в тыкву.

Киллерша стала звездой минувшего десятилетия и обыденной уважаемой профессией в нынешнем. Она выросла из тинейджерских больших ботинок, у нее уже подросли до абитуриентских лет дочки (ну не сыновья же!). От Никиты, Матильды, Шири, Черной Мамбы и Медноголовки Мокасиновой Змеи ремесло перешло к полуроте сухих отмороженок с изжитыми психотравмами. Получасовым рисованным комиксов о жизни О-Рен Ишии Тарантино когда-то задал архетип злой бабы будущего. Она всегда сирота, отомстившая убийцам родни до содрогания небес. В сексе предпочитает позу амазонки. Часто лежит под кроватью. Фетишизирует боевые клинки (жвачка, сигареты и релакс навзничь у нее уже от Матильды из «Леона»). Правда, Тарантино в шутку дал своим оябунам имена японского премьер-министра Танаки, основателя «Аум Синрике» Мацумото и врача-изувера, праотца боевой вирусологии Ишии Сиро, но последователи уже так не шалили, серьезнее подходили к делу: объекты стали будничными злодеями из мира наркоты, банковских афер и оружейной торговли - лишь бы не жалко было. Достав у одного горсть бриллиантов из дымящегося пищевода, мама ответит на дочкин звонок: «Да, солнце. Как у тебя? Скоро буду».

Новая вестернизированная девичья аудитория готова радостно сверять себя с женщиной трудной судьбы и вслед за ней опекать слабохарактерного творческого мужа (у всех наемниц современности мужья либо галеристы, либо фотохудожники - Надеждин в рок-группе играет). На постере она по-джокондовски сложила на животе ручки с пистолетом, что греет попсово образованных амазонок отдельно.

Оказалось, адаптировать к нам европейский канон не так уж и сложно. Мужу она врет, что стюардесса частного чартера для богатеньких. Дочери-старшеклассницы везде одинаковы. Упырей, по которым пуля плачет, и здесь полно. Есть, конечно, фрагменты, изобличающие чужую ментальность. Как русская женщина в кино куховарит? Помешивает ложкой в кастрюле и на тарелки кладет. Европейская дама на кухне всегда с ножом - и каким! Клинок, саксан, пальцеруб - Надежда предпочитает именно такие. У нас не в заводе ужины со свечами, не сохраняют чеков, не говорят близким «Мне очень жаль». Зато диалогисты, приспосабливая ненаш контент к родной речи, напалмом жгут сердца людей: «А что ты мне из Бангкока привезла? - Звездюлей тайских».

И лишь одна раздражающая особенность показывает, что фильм снят не для наших глаз: он весь полутемный и сумрачный. Кол Европе на голове теши, но она знает от Голливуда, что в России никогда не бывает лета и туда не проникает солнечный свет. Поэтому во всякой атлантической продукции о нас и жилища тусклые, и парки тусклые, и найт-клубы тусклые. Ночь и сумерки, снег и слякоть обязательны, флешбэки - только из зимы в зиму. Так и бросается в глаза ориентация на евроТВ, где легко прокатит сюжет о русской мокрушнице, но не потерпят России с летом и солнцем. Там лучше знают, как у нас всё.

Финская журналистка (из тех, кто лучше знает) писала: «В России избыток красивых, хорошо образованных, компетентных женщин - и недостаток непьющих работающих мужчин». Красивая, образованная, компетентная Надежда на радость Европе делает все, чтобы непьющих работающих мужчин стало здесь еще меньше.

«НАДЕЖДА»

2020.

Реж. Елена Хазанова (показ на онлайн-платформе Start)