2020-08-03T01:10:55+03:00
Политика

Как политики проведут коронавирусные каникулы в России?

Чиновники и депутаты уходят в отпуск. Но граница закрыта на карантинный замок. До зарубежных «райских островов» добраться не выйдет. «КП» выясняла, где звезды нашей политики будут отдыхать этим августом
Александр ГАМОВДмитрий СМИРНОВЕлена КРИВЯКИНАРоман ГОЛОВАНОВ
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Владимир Путин в горах с Сергеем Шойгу. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССВладимир Путин в горах с Сергеем Шойгу. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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Зюганов - на пасеку к пчелам

- Нормальных отпусков давно нет, - жалуется лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Будет неделька, на родину вырвусь, на Орловщину. Много лет собираю свой клуб КВН, в котором выступали в Орловском университете. Мы собираемся, близкие, дай бог им всем здоровья, каждый год. Некоторые издалека приезжают. Поеду, поздороваюсь - помогу своим пчелам, они сейчас мед носят. Ах, как там гречиха цветет, липа, хорошие медоносы! Ну и родственников навещу, помогу семье собраться.

Геннадий Зюганов - о летнем отпуске: «Поеду на малую родину - на Орловщину, помогу пчёлам на пасеке, встречусь с командой КВН из своей юности».Александр ГАМОВ

Геннадий Зюганов проведет отпуск на Орловщине. Фото: Пресс-служба КПРФ

Геннадий Зюганов проведет отпуск на Орловщине. Фото: Пресс-служба КПРФ

Жириновский поедет на автобусе рыбачить в Крымский

- Тянет к морю. Бассейны на дачах - все-таки это корыто, лужа, - признался глава ЛДПР Владимир Жириновский. - Наверное, долечу до Ейска. Там приятно, маленький городок И вдоль берега идут пансионаты. В одном где-то найду такое место, чтобы потише. Там песочек. А потом в пансионат «Айвазовское» в Крым. Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу - ведро, рыбка такая белая, и лучок там, и зелень, все, что надо. Было как-то, и «Комсомолка» угощала меня…

Владимир Жириновский - о летнем отпуске: «Сяду на партийный автобус и поеду по Крымскому мосту».Александр ГАМОВ

Владимира Жириновского тянет к морю. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимира Жириновского тянет к морю.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поклонская поплавает с дельфинами

- На крымских пляжах буду загорать и купаться в море, - сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. - Меня в бейсболке, в очках, с хвостиком на голове мало кто узнает. Поплаваю с дельфинами. Есть самая важная часть отпуска. Когда сидишь с родителями во дворе в беседке, вокруг персиковые деревья и виноградные гроздья, пьешь домашнее вино, чай из крымских трав, кофе греческий и итальянский, разный. И наслаждаешься разговором с родными. Этого жду больше всего.

Наталья Поклонская будет загорать на крымских пляжах и купаться в море. Фото: Руслан ШАМУКОВ/ТАСС

Наталья Поклонская будет загорать на крымских пляжах и купаться в море. Фото: Руслан ШАМУКОВ/ТАСС

Милонов - в Чечню на шашлыки и по грибы в «медвежьи леса»

- Сначала поедем в Кузбасс. Там есть леса, где проще встретить медведя, чем человека, - говорит депутат Госдумы Виталий Милонов. - Буду собирать грибы, ягоды. Поднимемся в горы Кемеровской области. Мне про них много рассказывали. Потом заберу из Петербурга детей и поедем в Чечню. Там у друга поедим шашлыки, отведаем чеченской кухни. Давно мечтал добраться до Грозного.

депутат Госдумы Виталий Милонов Фото: Олег ЗОЛОТО

депутат Госдумы Виталий МилоновФото: Олег ЗОЛОТО

Мишустин в отпуск не пойдет

Михаил Мишустин вступил в должность премьера в январе этого года. В конце апреля он заболел коронавирусом и на 20 дней оказался в больнице. Так что остаток лета Мишустин намерен провести на рабочем месте.

- Михаил Владимирович этим летом не собирается в отпуск. Будет продолжать работать, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Впрочем, осенью премьер тоже вряд ли вырвется в отпуск. Осень - традиционно жаркая пора для правительства: принимается бюджет на следующий год и ближайшую трехлетку.

Как недавно признался Мишустин журналистам, пока у членов правительства хватает времени только на работу.

- Члены правительства работают иногда и круглосуточно. Всему свое время. Я надеюсь, что будет больше времени. И мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями заниматься спортом, - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин в отпуск не пойдет. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин в отпуск не пойдет. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.comФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин в горах с Шойгу

- В отпуск ходить надо! Но мне пока ничего не известно об отпуске президента, - заявил на днях журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос «планирует ли глава государства в этом году отдыхать?». - Пока планы на краткосрочные и среднесрочные рабочие перспективы насыщенные.

Впрочем, ничего принципиально нового спикер Кремля не сказал. Официального отпуска у Владимира Путина не было так давно, что никто уже и не вспомнит, когда это в последний раз случалось.

- Работа президента - как доменная печь, которую невозможно потушить, - объяснял Песков, почему так получается. То есть полностью взять и отключиться от всего просто нереально.

- Быть всегда на связи - это обязанность президента, - объяснял сам Путин.

Максимум, что он может себе позволить, это провести два-три дня на природе в Сибири или на Урале. Как правило, в такие поездки Путин отправляется в компании с министром обороны Сергеем Шойгу. Вместе с ним глава государства путешествовал по рекам Хакасии и Тувы, ловил рыбу на сибирских озерах. Собственно, легендарная щука весом в 23 килограмма была поймана во время одного из таких мини-отпусков.

Президент РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

- Мы не только ловили рыбу, но и тут же готовили из нее котлеты, - рассказал сопровождавший президента в походе по Туве глава региона Шолбан Кара-Оол. - Ну не мы, конечно, котлеты крутили, а специальные люди, но из пойманной нами рыбы.

- Полноценных каникул у президента не бывает - его постоянно ждут телефонные звонки по оперативным вопросам и ежедневные доклады силовиков, спецслужб, - объяснял специфику президентского отдыха Песков. - Много раз в день он общается и с членами кабинета.

При этом сам отдых трудно назвать именно отдыхом, настолько интенсивным он получается.

- Столько прошел по горам, что до сих пор ноги гудят, - признавался Путин журналистам после своего дня рождения, который он провел в сибирских горах.

Сложно сказать, скажутся ли в этом году на планах главы государства коронавирусные ограничения, но наверняка он предпочел бы провести свои очередные «отпускные пару дней» в окружении российской природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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