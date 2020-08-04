Самый большой урожай ранних зерновых собрали в Ростовской области

В Ростовской области завершилась уборочная страда. Местные хлеборобы показали высший класс своего мастерства и добились потрясающего результата - по валовому сбору ранних зерновых донской регион стал лучшим среди всех остальных субъектов РФ.

ПОБЕДА В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ

Урожай собран поистине богатый – 11 млн 680 тысяч тонн зерна. Это второй в истории агропромышленного комплекса региона результат.

Формирование урожая было нелегким. Ему сопутствовали бесснежная зима, засушливая весна с апрельскими заморозками, потом сухой и жаркий июнь и даже осадки в начале жатвы. Но донские земледельцы вели работы в круглосуточном режиме, стремясь не упустить ни одной погожей минуты, чтобы вовремя собрать бережно выращенное зерно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал итоги ударной жатвы тружеников донского поля настоящим подвигом и поблагодарил их за самоотдачу.

- Донской край по сбору урожая ранних зерновых – лучший среди регионов страны. Это второй в истории агропромышленного комплекса региона результат. Спасибо всем труженикам сельского хозяйства, руководителям, специалистам, технологам, рядовым аграриям, которые сидели за штурвалом комбайнов, возили этот хлеб и продолжают работу сейчас. Без такого самоотверженного труда не было бы этого выдающегося результата, - подчеркнул Василий Голубев.

Губернатор особенно отметил, что при таком богатом урожае важно, что 95% собранного урожая – высококачественное продовольственное зерно 3-4 класса.

- Такое зерно востребовано и на российском, и на мировом рынке, - добавил Василий Голубев.

Губернатор отметил, что экспорт донской сельхозпродукции и в 2020 году уже преодолел отметку в 2,5 млрд долларов США. Этот превышает показатели аналогичного периода прошлого года более, чем на 10%. Кстати, на прошлой неделе на совещании по агроэкспорту министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал этот показатель лучшим в России.

ПРОДУКТОВОЕ ЭМБАРГО СТАЛО КАТАЛИЗАТОРОМ

Стоит отметить, что такой результат – не случайность и единичный случай, уже седьмой год подряд Ростовская область не собирает урожай ранних зерновых менее 9 млн тонн. Интересно, что такой рост производительности произошел на фоне санкций от зарубежных государств, введенных в отношении России как раз в 2014 году.

Долгое время на Дону считалось, что урожай ранних зерновых должен достигать не более 6-7 тонн, а если удавалось взять планку в 8 тонн, то это уже считалось крупным успехом.

Но с 2014 года ситуация стала меняться. Развитие направлений по импортозамещению и продовольственной безопасности подстегнуло, в том числе, аграрный потенциал региона. С каждым годом показатели по сбору урожая становились все более и более значительными. Улучшалось и качество собранного зерна. Донская сельхозпродукция становилась еще более конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и международной арене.

Сейчас Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 млн тонн) и увеличивает региональный экспортный потенциал. Кроме того, она является ведущим аграрным и экспортоориентированным регионом России. Ее доля в общем объеме экспорта составляет почти 19%.

С прошлого года на Дону в рамках нацпроекта реализуется федеральный и региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».В рамках проекта в 2019 году Ростовская область экспортировала продовольствия на сумму 4,5 млрд долларов США. В текущем году в регионе запланированы поставки сельхозпродукции и продовольствия за границу на сумму в 5 млрд долларов.

СЛАГАЕМЫЕ ДОНСКОГО АГРАРНОГО ЧУДА

Донские аграрии подошли к уборке с высоким уровнем технического обеспечения. В уборочной кампании-2020 принимали участие около 11 тысяч зерноуборочных комбайнов, а также более 12 тысяч грузовых автомобилей. В среднем нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляла 334 га.

Современная техника позволяет в сжатые сроки и качественно выполнять все необходимые агротехнологические работы на поле. Приобрести спецмашины в Ростовской области с 2010 года можно с помощью областной меры поддержки, позволяющей возместить сельхозтоваропроизводителям 20 процентов от стоимости комбайнов.

За время реализации программы по решению донского губернатора было выделено 3,2 млрд рублей. Все эти деньги были доведены до хозяйств области. Всего получателями субсидии за 10 лет стали около 2000 хозяйств. Было просубсидировано приобретение более 2000 комбайнов, 430 тракторов, а также 5,3 тыс. единиц другой сельхозтехники.

В настоящее время перечень получателей господдержки расширен. С 2020 года субсидией могут дополнительно воспользоваться сельскохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся растениеводством и осуществившие приобретение тракторов.

Областные средства по данному направлению предусмотрены и на ближайшую перспективу. На 2020 год в областном бюджете предусмотрено 296,4 млн рублей на субсидирование затрат на приобретение сельхозтехники. Такие выплаты уже ведутся, до сельхозтоваропроизводителей области доведено более 170 млн рублей – это 58 % от назначенная лимита.

При этом в последние годы в Ростовской области ежегодно наращиваются и объемы внесения минеральных удобрений. Так, за последние пять лет внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади увеличилось на 22% с 57,3 кг/га в 2015году до 73,7 кг/га в 2019 году. Сейчас селяне ведут заготовку минеральных удобрений к осенним полевым работам.

Своевременному обеспечению оборотными средствами на проведение полевых работ, включая приобретение минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, семян, подготовке машинотракторного парка способствует механизм льготного кредитования.

В текущем году государственная поддержка в виде предоставления льготных краткосрочных кредитов позволила обеспечить сельхозтоваропроизводителей области оборотными средствами в солидном финансовом размере – более 12 млрд рублей.

Немаловажную роль играют субсидии на элитные семена, предоставляемые аграриям. Сейчас в регионе широко используются семена зерновых культур высоких репродукций отечественной, в том числе и местной селекции, районированные к условиям выращивания. Коллективом аграрного научного центра «Донской» за последние пять лет получено 58 патентов, включено в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации 26 сортов.

В целях стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретению и высеву качественных элитных семян оказывается весомая господдержка в виде субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами. Лимит средств по этому направлению из федерального и областного бюджетов в текущем году составляет более 360 млн рублей.