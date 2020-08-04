2020-08-04T18:53:35+03:00
Лесные пожары

В Курганской области удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами, возникшими из-за аномальной жары

Угрозы перехода огня на объекты экономики и населенные пункты нет. А в столице области исчез дым, на который жаловались местные жители
Александр ПОСТОВОЙ
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Ситуация в Курганской области стабилизирована.Ситуация в Курганской области стабилизирована.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Крупные лесные пожары, разбушевавшиеся в Курганской области из-за аномальной жары, удалось потушить. Прямо сейчас ситуация стабилизирована, «проводится окарауливание мест возгорании », сообщили в региональном Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды. Вслед за пожарами в самом Кургане исчезли задымление и запах гари, на которые местные жители жаловались накануне.

Вместе с тем еще действуют степные пожары, подчеркивают в ведомстве. Задымленность от таких возгорании фиксируется в селах Каширино Кетовского раи она и Клюквенное Варгашинского раи она. Жителям поселений рекомендуют сократить время пребывания на улице, в первую очередь – вблизи автотрасс, а также проводить в помещениях занятия спортом. Угрозы перехода огня на объекты экономики и населенные пункты нет.

Однако опасность возгораний на природных территориях остается и, по сведениям Курганского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни будет нарастать. В связи с этим жителям области напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарнои безопасности. Напомним, с 4 по 17 августа на территории Курганской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ на землях лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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