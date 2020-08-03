Совкомбанк вошел в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов

Российская экономика, так же как и мировая экономика, показывает серьезный спад в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть тоже нестабильны. И все-таки в сфере финансов есть островки надежности, демонстрирующие не только завидную устойчивость, но и положительную динамику роста и развития.

По итогам первого полугодия активы Совкомбанка, одного крупнейших частных банков страны, выросли на 33% до 1,5 трлн рублей, а его капитал - на 14,4% до 159 млрд рублей, чистая прибыль составила более 10 млрд рублей. Таким образом, банк впервые вошел в топ-10 крупнейших кредитных организаций по размеру активов и капитала. Залогом стремительного роста показателей банка стала принятая 5 лет назад стратегия диверсификации бизнеса с одновременным развитием как розничного кредитования населения, так и кредитования компаний из реального сектора экономики.

Лучшие показатели в розничном бизнесе показал необыкновенно востребованный заемщиками розничный продукт банка - карта беспроцентной рассрочки «Халва», обладателями которой стали уже более 6 млн россиян. Как результат - самый активный рост портфеля до 45 млрд рублей в розничном сегменте бизнеса.

Банк также существенно нарастил льготное кредитование системно значимых предприятий, а также малого и микробизнеса объемом более 30 млрд рублей. Как итог, по данным ренкинга на портале Banki.ru, банк в первом полугодии нарастил кредитование юридических лиц на 41,5%, став лидером по этому показателю среди 20 крупнейших кредиторов компаний и корпораций.

Сергей Хотимский, совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»: «В течение этих шести месяцев мы сумели воспользоваться возможностями, которые открывают кризисы. Несмотря на удаленный режим работы, мы укрепили операционные результаты. Мы не ожидаем существенного роста активов во втором полугодии, при этом созданный в первом задел позволит банку реализовать задачи на 2020 год досрочно».