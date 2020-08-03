И 20 премьер — не пустяк! Во МХАТе имени Горького рассказали, чем порадуют зрителей в новом сезоне и сколько денег за это получат

ОТ ПРИЛЕПИНА ДО СМЕХОВОЙ

Для кого-то театр начинается с вешалки, а для корреспондентов «Комсомолки» в минувшее воскресенье МХАТ имени Горького начался с закулисья. Повинуясь воле провожатого, мы едва ли не на ощупь пробрались сквозь огромное темное пространство, окутанное клубами театрального дыма, затем, отодвинув тяжелый занавес, неожиданно очутились на сцене и спустились в зрительный зал.

Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.Фото: Борис КУДРЯВОВ

На нас никто не обратил внимания. Худрук Эдуард Бояков что-то увлеченно рассказывал своему заместителю по литературной части - известному писателю Захару Прилепину, тот задумчиво кивал. Немногочисленные журналисты, удостоившиеся приглашения на первое после пандемии собрание труппы, не знали, куда бежать. Одни продолжали топтаться возле мэтров — там было что послушать, другие кинулись фотографировать ослепительную Алику Смехову - было на что посмотреть! Кремовый костюмчик с шортами и пиджаком ладно сидел на стройной фигуре и оттенял молочно-шоколадный июльский загар.

Актриса Алика Смехова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

С нового театрального сезона Алика вместе со звездой «Таганки» Ириной Линдт и Алисой Гребенщиковой (ее Эдуард Бояков увел из театра «Практика», которым руководил с 2005 по 2013 годы) будут блистать уже на мхатовской сцене. Кстати, Гребенщикова выступит и в качестве режиссера. На Малой сцене готовится премьера ее спектакля «Сказки в шатре» по произведениям Михаила Пришвина.

Актрисы МХАТа имени Горького (слева направо) Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова и Алика Смехова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

ДВА СТАЛИНА, МНОГО МУЗЫКИ И НИКАКОГО НАФТАЛИНА

Зритель привык считать МХАТ оплотом театрального классицизма — где действие развивается неторопливо, а в постановках нет новомодных штучек, что в игре, что в техническом оснащении. В общем, как сказал один исторический персонаж, «все, как при бабушке». Сегодня уже по-другому.

- Никакого нафталина - у нас зритель увидит уникальные спектакли, где будет сочетание классических традиций и настоящего театрального авангарда, - заявил «Комсомолке» художественный руководитель Эдуард Бояков.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Старые постановки редактируются — действие уплотняется, становится динамичнее, продолжительность спектаклей сокращается минут на 15-20, при этом не выкидывается ни слова.

В новом сезоне зрителей ожидает аж 20 премьер — такого театральная Москва еще не видала. Предыдущий рекорд был у Олега Ефремова, припомнил Бояков, — 9 новых спектаклей.

Откроется сезон 17 сентября музыкальной премьерой «Красный Моцарт», посвященной Исааку Дунаевскому. Роль Сталина исполнит Сергей Шакуров. Билеты уже в продаже — в шахматном порядке, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. Да и маски никто не отменял.

Вождь появится на сцене еще в одном спектакле - «Чудесный грузин».

- Это будет круто, - пообещал худрук. - Это история не о тиране, не о спасителе отечества. А о молодом, потрясающе умном авантюристе, будущем политике.

Настоящей сенсацией обещает стать еще одна премьера — пьеса Горького «На дне» в постановке великого Андрея Кончаловского. Она запланирована на февраль будущего года.

ПРО ЖЕНЩИН, НО НЕ ТАК, КАК В ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ

Для многих будет откровением пьеса «Женщины Есенина», поставленная режиссером Еленой Исаевой по недавно вышедшей в серии ЖЗЛ книге Захара Прилепина. Писатель исследует жизнь своего земляка-рязанца и развенчивает популярные мифы о поэте. Сам Прилепин постановкой, похоже, доволен.

- Очень хотелось избежать биографической липкости — всего того, что напоминает нам желтую прессу. Автор постановки смогла справиться с этим, - говорит он.

К слову, у самого Прилепина в сентябре выйдет новая книга - «Ополченский романс» о событиях в Донбассе.

Писатель Захар Прилепин.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Ляжет ли она в основу спектакля? - поинтересовалась «КП» у майора армии ДНР — такое звание носит наш собеседник. - Не пора ли замахнуться на современную историю?

- Мы пока об этом с художественным руководителем не говорили. И так слишком много премьер, а я пришел в театр не для того, чтобы ставить свои пьесы, - уклончиво ответил Прилепин. Видно, что ему явно не хочется тянуть одеяло на себя.

А ПО НОЧАМ ЗДЕСЬ БУДЕТ КАБАРЕ

Не обошли на собрании труппы и вопрос денег. С этим в театре все в порядке. Средняя зарплата - 77 тысяч рублей, годом ранее была 74 тыс, а в 2018 — 64 тыс. Всего же Министерство культуры, в чьем ведении находится театр, планирует выделить ему 105 млн руб. МХАТ внесен в перечень системно значимых предприятий, которым оказывается первоочередная помощь для преодоления вызванного коронавирусом кризиса.

Средняя зарплата в театре растет третий год кряду.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Да еще от спонсоров будет помощь. Главных попечителей худрук пока не назвал — договора пока не подписаны, но по секрету сообщил собравшимся, что «На дне» поставлена исключительно на деньги дарителей.

Что еще интересного — бывший ресторан китайской и японской кухни «Джонка», расположенный в здании театра, отошел МХАТу. И теперь здесь будет весело.

- У нас будет настоящий клуб — красивое пространство, площадка, где вы сможете реализовать свои кабарешные традиции, поскольку история МХАТа невозможна без кабаре, - обрадовал худрук свою труппу. - Будут вечерние и даже ночные программы.

Название этому веселому месту еще не придумали. Так что идеи принимаются.