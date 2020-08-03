2020-08-03T11:07:21+03:00
Происшествия

ФСБ нашла в нелегальных оружейных мастерских 3D-принтеры

Изъяты сотни единиц боевого оружия, гранаты и десятки тысяч патронов [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Часть изъятого у преступников оружия.Часть изъятого у преступников оружия.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Эти видеокадры говорят о том, что криминальный мир уже давно вооружился до зубов. В подвальчиках и гаражах можно уже приобрести не только переделки из советского и трофейного оружия времен Великой Отечественной войны. На полу Глоки, Кольты, Парабеллумы, Маузеры, Вальтеры. Как новые, в масле. Покупатели могли выбрать любой калибр, а в качестве бонуса получить гранатку. Они тоже на выбор, в ассортименте: "Ф-1", "РГД-5", "РГО", "РГН".

- Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны, - сообщили в ФСБ России.

География работы 22 нелегальных мастерских охватывала почти всю Россию. Обыски проводились по адресам жительства "оружейников" в Москве и Московской области, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской областях, Кемеровской области - Кузбассе.

Оперативникам удалось вывести из незаконного оборота 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами. Среди изъятых стволов пулемет «ПКМ», пистолеты-пулеметы «ППШ», «ППС», «Кедр», «МР-40», «SA», «МР-5». Нашли даже американскую винтовку «М-16». А еще 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и свыше 80000 патронов различного калибра.

Оперативники отметили, что мастерские были оснащены по последнему слову техники. В них работали 3D-принтеры и станки с ЧПУ.

Сейчас следователи выясняют круг лиц, которым нелегальные мастерские уже "напечатали" боевые стволы.

ФСБ России нашла в нелегальных оружейных мастерских 3D-принтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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