В поселке Моглино обнаружены останки 46 узников концлагеря

Все мы хорошо знаем историю фашистских концлагерей, которые в годы Великой Отечественной войны работали на территории Польши и Германии. Однако, меньшую огласку получили лагеря смерти, которые находились на территории бывшего РСФСР и СССР. В одном из таких лагерей у поселка Моглино Псковской области гитлеровцы уничтожили тысячи советских граждан. Именно там сейчас работают эксперты Следственного комитета России.

- Обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области. Возбуждено уголовное дело по статье (геноцид). Следователями из захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи подняли архивы и выяснили, что за годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. При этом немцы устраивали показательные массовые расстрелы узников не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.

Эксперты СК России принимают участие в извлечении останков узников концлагеря, которые проходят с привлечением сил и средств Минобороны России. Поисково-разведывательные мероприятия также пройдут в районе поселка Глоты.

Петренко также отметила, что следствие "тщательно изучит все обстоятельства преступления и архивные материалы, свидетельствующие о совершении нацистами в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности".

- Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным, - отметила Петренко.