Суд по делу сестер Хачатурян 3 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна, рассмотрят в суде 3 августа 2020 года. Главная интрига - продлят ли Крестине и Ангелине Хачатурян меру пресечения.

Прокуратура настаивала на продлении запрета, адвокаты просили о подписке и невыезде, а также об объединении дела двух старших сестер с делом младшей. Дело Марии Хачатурян выделено в отдельное производство, экспертиза показала - девушка в момент совершения преступления была невменяемой, ее могут направить на принудительное лечение.

Напомним, уголовное дело тянется еще с 2018 года. Адвокаты пытались переквалифицировать статью с "Убийства" на "Самооборону", а сами девушки просили о суде присяжных.

В ходе расследования выяснилось, что отец избивал, издевался над дочерьми и даже насиловал. Девушки воспринимали его действия как реальную угрозу жизни, и 27 июня 2018 года они зарезали отца. Теперь все трое пойдут под суд по 105 ч.2 "Убийство группой лиц по предварительному сговору".

Сайт kp.ru будет вести трансляцию заседания суда, начало в 12.00.