Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Громкое дело сестер Хачатурян, затянувшееся на два с лишним года, кажется, близится к финалу. Каким он будет, решит суд. Как не старались адвокаты Крестины, Ангелины и Марии закрыть дело и признать действия сестер самообороной - не вышло. Битый год материалы футболили из Следственного комитета в прокуратуру и обратно и вот на прошлой неделе состоялось первое предварительное слушание в Мосгорсуде. О его итогах чуть позже, а пока давайте вспомним, как это было.

Итак, 27 июля 2018 года в Москве, в доме № 56 по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Труп находился на лестничной клетке, причиной смерти стали многочисленные колото-резаные ранения. Только ножевых было более 30, плюс тупые травмы от удара молотком по голове.

На следующий день были задержаны три дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

Девушки сразу признали свою вину, заявив, говоря языком следствия: «причиной стали личные неприязненные отношения ввиду причинения отцом моральных страданий на протяжении долгого времени».

По версии следствия, события в день убийства развивались так. Михаил Хачатурян вернулся после лечения в Психоневрологическом центре имени Соловьёва и был, мягко говоря, не доволен бардаком в квартире и перерасходом денег на домашнее хозяйство. Отец кричал и при этом распылял девочкам в лицо газ из перцового балончика. У Крестины это вызвало приступ астмы.

Тогда-то ее сестры решили: все хватит! Когда Хачатурян заснул в кресле, они напали на него, нанося удары охотничьим ножом и молотком. Справиться с отцом им поначалу не удалось: он вырвался и стал преследовать Крестину, выбежавшую на лестничную клетку. Там Хачатурян и получил удар ножом в сердце, ставший смертельным.

На сегодняшний день расследование дела закончено. В окончательной редакции Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы поведением убитого. Санкция по данной статье предусматривает наказание от 8 до 20 лет в колонии строгого режима.

При этом дело младшей сестры Марии Хачатурян будет рассмотрено отдельно. Связано это с тем, что на момент убийства ей ещё не было 18 лет, кроме того, по результатам экспертизы, девушка была признана невменяемой. Её адвокат настаивает на принудительном лечении. Слушания стартуют 10 августа.

Надо сказать, причин для расстройства психики у сестер было немало. Отец-тиран, и это не фантазии девочек, его действиям есть масса доказательств, с пелёнок бил девочек.

Причем процесс воспитания дочерей Михаил Хачатурян снимал на телефон. Видео имеются в распоряжении следствия.

На одном из роликов Хачатурян демонстрирует кухонный стол с чайными кружками и фантиками от конфет, после чего заявляет: «Вот эта тварь, которой пока имя Крестина и моя фамилия... Повернись сюда! Урод!» Реплика сопровождается нанесением удара одной из дочек.

Адвокат девушек Алексей Паршин также опубликовал фрагменты переписки отца с дочерями. Хачатурян запрещал им общаться с матерью (ее он выгнал из дома в 2015-м году) и родным братом Сергеем. Узнав, что сын все же был в квартире во время его отъезда по святым местам Израиля, многодетный папаша вот что написал дочкам.

«Ангелина, сосать будешь беспрерывно».

«... Буду бить за всё, убивать буду...»

«И Бога имя не давай, ***, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай, мразь, ай, проститутка... Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас, проституток... До моего приезда чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично...»

В материалах уголовного дела десятки диалогов подобного рода. Но помогут ли они сестрам?

В понедельник, 3 августа в Мосгорсуд доставили Крестину и Ангелину. Девушки вошли в здание в сопровождение своих адвокатов и на приличном расстоянии друг от друга. Общаться им запрещено. На вопросы журналистов- тишина. Сутулые плечи, неуверенная походка и опущенные в пол взгляды: выглядят они затюканными и уставшими. Не чета своей группе поддержки. У входа в суд с десяток молодых девчонок с фиолетовыми, розовыми и зелёными волосами в длинных хипарских юбках и с рюкзаками на плечах. Из "банды" выбивается один парень: он в строгом костюме и очках.

- Хотим , чтобы их отпустили! - объяснили ребята, которым на вид нет ещё и 18.

Но не вышло. По результатам предварительных слушаний сестрам продлили прежнюю меру пресечения: "запрет определённых действий". Сестры не могут жить вместе и общаться друг с другом и родственниками, а выходить на прогулку могут только после 21.00. Кроме того, девушкам запрещено посещать массовые мероприятия.

Само же дело рассмотрит суд присяжных. Это было требованием адвокатов сестер. Слушания стартуют уже на следующей неделе.

Три сестры убили отца-тирана..Особый случай. Шлюхами были - шлюхами и сдохнете : отец-извращенец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. В студии Антон Арасланов, Павел Клоков и Екатерина Белых.

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