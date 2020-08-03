Суд пересмотрит дело Кокорина и Мамаева 3 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В суде 3 августа 2020 года состоится пересмотр дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, спортсменам дали по полтора года колонии за дебош в центре Москвы. Футболисты сначала напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, затем в кафе они избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

В сентябре 2019 года спортсмены вышли на свободу по УДО, им удалось вернуться в "большой футбол", оба сейчас задействованы в сборах своих клубов. Именно поэтому 3 августа они пропустят заседание по пересмотру апелляционного приговора. В ходе прошлого заседания Кокорин и Мамаев выступили с последним словом перед судом и сообщили журналистам, что 3 августа будет достаточно присутствия их адвокатов.

Суть апелляции в частичном оправдании, на этом настаивают адвокаты, прокурор уверен - сроки всем участникам дела стоит оставить без изменений.