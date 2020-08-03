2020-08-03T13:05:28+03:00
Общество

Предсерийный «Валдай NEXT» сошел с конвейера Горьковского автозавода

В Нижнем Новгороде собраны первые образцы нового среднетоннажного грузовика
Антон БАЛУЕВ
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Фото предоставлено Валдай NEXTФото предоставлено Валдай NEXT
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По грузоподъёмности «Валдай NEXT» займет нишу между «ГАЗелью» и «ГАЗоном». Это бескапотник с полной массой 6,7 тонны и грузоподъемностью 3,7 тонны. Бескапотная кабина Foton позволила на 800 мм увеличить длину грузового отсека и сделает «Валдай» одним из самых маневренных на городских улицах грузовиков. Это проверят уже в ближайшие дни: предсерийные образцы и собраны для обкатки в рабочих условиях.

Дизельный двигатель Cummins 2,8 будет сочетаться с шестиступенчатой коробкой передач собственной разработки ГАЗа.

Есть в машине электронные помощники водителя. Это антиблокировочная система, система распределения тормозных усилий и система курсовой устойчивости. Кондиционер, предпусковой подогреватель и надкабинный обтекатель - опции.

В серию автомобиль пойдет осенью 2020 года. В основном это будет городской развозной фургон. Но на базе «Валдая NEXT» будут еще выпускаться разные варианты специальной техники для городского хозяйства.

По раме, мосту, передней оси, подвеске, тормозной и рулевой системе машина унифицирована со «старшим братом» «ГАЗоном NEXT». В этом - плюсы для тех, кто эксплуатируют разные модели ГАЗ.

– Выпуск новой модели позволит нам завершить формирование полной линейки грузовых автомобилей полной массой от 2,8 до 10 тонн. Бескапотная кабина не применялась на автомобилях ГАЗ с середины 90-х годов – с завершением производства внедорожника ГАЗ-66. В связи с заметным ростом спроса на городской развозной транспорт мы решили на «Валдае NEXT» вернуться к бескапотной компоновке. Адаптация имеющейся на рынке кабины позволила резко сократить сроки подготовки к запуску новой модели и снизить стоимость машины для покупателей. Сочетание бескапотной кабины с уже проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя среднетоннажным шасси ГАЗ, популярным дизельным двигателем и собственной коробкой передач позволило создать экономичный, маневренный и функциональный грузовик, оптимально подходящий для современного города, - сообщил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

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