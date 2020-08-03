В сети торгуют данными миллиона московских автомобилистов: как на этом наживаются мошенники

На одном из интернет-аукционов появились в продаже персональные данные на миллион водителей столичного региона. Начальная цена всего 1,5 тысячи долларов.

Об утечке базы одной из страховых фирм сообщает "Коммерсантъ". Согласно его данным, в базе есть прописка водителей, номера их машин, техпаспорта автомобилей и прочая информация, которую сообщает гражданин при страховании личного транспорта.

Мошенники смогут звонить клиентам под видом сотрудников банков и даже отслеживать перемещение автолюбителя по видеокамерам для штрафов. Также не исключен доступ к электронным счетам водителей - преступники могут представляться сотрудниками полиции.

Известно, что страховые компании банков довольно часто "теряют" подобную информацию о своих клиентах. Уволенные сотрудники уносят информацию о клиентах в качестве дополнительной компенсации за увольнение. Они знают, что такую базу обязательно купят.

Так, совсем недавно злоумышленники благодаря украденной базе страховой компании заработали десятки миллионов рублей! Об этом стало известно после задержания четверых преступников.

- Мошенники обзванивали по украденной базе данных участников аварий и сообщали, что их страховые случаи пересматриваются, так как в них выявлены факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах. После фиктивных экспертиз без осмотров автомобилей пакеты документов подозреваемые от имени гражданских лиц направлялись в суды, где получали официальные решения на возмещение ущерба. Деньги мошенники тут же снимали и тратили по своему усмотрению, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские уже установили более 500 подобных случаев, которые принесли преступникам более 100 миллионов рублей.

Именно поэтому парламентариям неоднократно предлагали изменить закон таким образом, чтобы можно было наказывать уголовной статьей не только тех, кто крадет информацию, но и приобретает ее для совершения преступлений.

Эксперты также говорят, что неплохо было ввести уголовную ответственность и для российских операторов IP- телефонии, которые предоставляют для колл-центров мошенников свою номерную емкость (ведь у российских граждан отображаются московские АТС и номера, через которые звонят преступники). Они прекрасно видят и слышат, кто и зачем через них звонит столичным абонентам. Вот прямо сейчас обзвон проходит по московским номерам +7(495) 069-48-10 (31-23). Но заблокировать их никто не спешит.

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