2020-08-03T13:02:39+03:00
Звезды

20 самых богатых звезд: Собчак заработала больше Галкина, а самый состоятельный — Шнуров

Forbes опубликовал рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с высокими доходами
Антонина ВЕТКИНА
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Двадцатку предсказуемо возглавил Сергей Шнуров, причем с серьезным отрывом от конкурентов.Двадцатку предсказуемо возглавил Сергей Шнуров, причем с серьезным отрывом от конкурентов.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Русский Forbes опубликовал очередной рейтинг звезд шоу-бизнеса с самыми высокими годовыми доходами. На этот раз в список включены и молодые звезды, и артисты зрелого возраста (обычно журнал разводит их по разным возрастным категориям).

Двадцатку предсказуемо возглавил Сергей Шнуров, причем с серьезным отрывом от конкурентов. По сведениям журнала, за один частный концерт лидер «Ленинграда» может зарабатывать до $300 тысяч (22,2 млн руб.). На втором месте молодой да ранний Егор Крид, который сумел не просто удержаться на плаву, но и умножить популярность после «развода» с продюсерской компанией Тимати Black Star. Сам Тимати, кстати, лишь на пятом месте и отстает по доходам от бывшего подопечного почти на $2 млн.

Двадцатка получилась почти сплошь мужская. В эту шеренгу втиснулись лишь Полина Гагарина, которая зарабатывает почти наравне с самим Киркоровым (скатился Филипп, а ведь в 2018-м на втором месте был), затерявшаяся во второй половине Ксения Собчак и певица Юлия Зиверт, замыкающая список. А Лобода, например, в список не попала вообще.

Почти все герои рейтинга — поющие артисты: исключение составляют лишь юморист Максим Галкин, телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант и актер-телеведущий Дмитрий Нагиев.

В смысле жанров, как видите, лидирует поп-музыка: рэп-цех представляют только Баста и Тимати — нет тут ни Моргенштерна, ни Фейса, кичащихся в своих треках своим богатством; из рокеров — только группа «Би-2».

Forbes отмечает, что доходы героев списка были бы выше в среднем на 12,5%, да коронавирусный кризис помешал — концерты, напомним, до сих пор не разрешены. При подсчете учитывались доходы артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Ксения Собчак. Фото: Юлия Иванко

Ксения Собчак. Фото: Юлия Иванко

20 самых богатых звезд шоу-бизнеса

1. Сергей Шнуров $8,8 млн (651 млн руб.*)

2. Егор Крид $6,9 млн (511 млн руб.)

3. Дима Билан $6,8 млн (503 млн руб.)

4. Баста $6,6 млн (488 млн руб.)

5. Филипп Киркоров $6,6 млн (488 млн руб.)

6. Полина Гагарина $6,4 млн (474 млн руб.)

7. «Би-2» $6 млн (444 млн руб.)

8. Григорий Лепс $5,3 млн (392 млн руб.)

9. Тимати $5,1 млн (377 млн руб.)

10. Иван Ургант $5,1 млн (377 млн руб.)

11. Сергей Жуков $5 млн (370 млн руб.)

12. Николай Басков $4,5 млн (333 млн руб.)

13. Сергей Лазарев $4,4 млн (326 млн руб.)

14. Александр Ревва $4,4 млн (326 млн руб.)

15. Ксения Собчак $4,4 млн (326 млн руб.)

16. Дмитрий Нагиев $4,3 млн (318 млн руб.)

17. Стас Михайлов $3,6 млн (266 млн руб.)

18. Максим Галкин $3,4 млн (252 млн руб.)

19. Валерий Меладзе $3,2 млн (237 млн руб.)

20. Zivert $3.1 млн (229 млн руб.)

*Forbes указывает доходы только в долларовом эквиваленте. Для удобства восприятия «КП» перевела их в рубли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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