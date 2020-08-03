2020-08-03T13:11:55+03:00
Экономика

Льготную ипотеку упростили: первоначальный взнос — теперь от 15%

Так правительство хочет помочь тем, кто не успевает скопить нужную сумму до 1 ноября, когда заканчивается действие программы
Елена ОДИНЦОВА
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Льготная программа ипотеки начала действовать с конца апреля.Льготная программа ипотеки начала действовать с конца апреля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Правительство в очередной раз расширяет действие программы льготной ипотеки под 6,5%. По ней снижен размер необходимого первоначального взноса — с 20% до 15%. Как заявил премьер Михаил Мишустин на понедельничном совещании с вице-премьерами, постановление об этом уже подписано.

Льготная программа начала действовать с конца апреля — как одна из мер поддержки граждан и строительного сектора в связи с коронавирусом. И должна закончиться 1 ноября. По ней ипотеку можно получить по ставке до 6,5%. Главное условие — купить надо именно новостройку, не вторичное жилье. По факту, во многих банках ставки по этой программе даже ниже обозначенного потолка — есть и от 6,1-6,2%.

Один раз условия программы уже расширяли. Максимальный размер льготного кредита был увеличен до 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных регионов. У некоторых граждан была тайная надежда, что программу продлят еще на какой-то период после 1 ноября. Не все, кто хотел бы купить новое жилье, готовы это делать прямо сейчас. Но подтверждений, что программу продлят, нет. Как следует из слов Михаила Мишустина, первоначальный взнос снижен как раз для того, чтобы ипотеку по льготной ставке смогли получить те, кто не успевает скопить до 1 ноября именно 20% от стоимости будущей квартиры.

Вместе с расширением условий программы на нее выделены и дополнительные деньги. Общая сумма кредитов, которую смогут выдать на льготных условиях банки, увеличена до 900 млрд рублей. На середину июля, то есть за два с половиной месяца, банки уже выдали таких кредитов на 200 млрд рублей (и это с учетом режима самоизоляции и прочих ограничений, которые сохранялись в мае, а кое-где и в июне). А предыдущий потолок составлял 740 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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