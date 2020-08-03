2020-08-03T13:14:00+03:00
Экономика

Назад в СССР: Доходы от предпринимательства упали до минимума за 20 лет

Деятельность обеспечивает всего 3,5% россиян
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Бизнес приносит россиянам все меньше денег.Бизнес приносит россиянам все меньше денег.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Бизнес приносит россиянам все меньше денег. Из всех доходов народа предпринимательская деятельность обеспечивает всего 3,5%. Таковы данные Росстата. Причем, это минимальное значение заработков на своем деле с 2000 года. Для сравнения, в первом квартале 2020-го бизнес давал населению страны 5,9% его доходов.

Виноват в этом, как нетрудно догадаться, все тот же коронавирус. Какие могут быть доходы, когда работать нельзя было практически никому? Даже расценки на аренду квартир (а эти деньги в статистике тоже отображаются как доходы от предпринимательства) упали.

Если же копнуть глубже, выяснится интересная тенденция: россияне все меньше зарабатывают сами, и все удобней устраиваются на шее у государства. В 2000-м году народ зарабатывал бизнесом 14,7% доходов! При этом доля всяческих выплат из бюджета с начала века выросла с 14,1% до 21,8%.

- Это фундаментальные изменения, - уверен директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. – Причем в глобальном смысле мы уже переплюнули советскую систему. Тогда доля социальных выплат составляла максимум 16-16,5%, то есть меньше, чем сейчас. Конечно, в советские времена и зарплаты людям платило по сути государство. Но и сейчас доля госслужащих высока. Все это приводит в тому, что люди зависят не от результатов собственного труда, а от того, что им, грубо говоря, дадут. Это приводит к тому, что у народа нет стимула к высокопроизводительному труду. С точки зрения экономики, ничего хорошего в этом нет. История показала, что более устойчивыми оказываются системы, где люди полагаются на доходы от своего бизнеса и от собственности.

Да и вообще статистика наконец дала ответ, насколько силен оказался для нас экономический хук от коронавируса. Реальные доходы россиян во втором квартале сократились на 8%, если считать год к году. Это тоже вполне себе историческое событие – такого не было с 1999 года.

КОНКРЕТНО

На что живут россияне

Оплата труда – 65,3%

Социальные выплаты (в том числе пенсии и пособия) – 21,8%

Прочие денежные поступления (в том числе серая зарплата) – 5,3%

Доходы от собственности (проценты по вкладам, доходы от акций) – 4,1%

Доходы от предпринимательской деятельности – 3,5%

По данным Росстата за второй квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео из Киева, где мужчина угрожает взорвать бизнес-центр
Путину доложили о первом полете самолета МС-21 с российским двигателем до конца года
В АТОР уточнили правила для пребывающих в Турцию россиян
В бизнес-центре Киева неизвестный удерживает людей и угрожает взорвать бомбу
У здания полиции в армянском городе Берд произошел взрыв: кто-то бросил гранату
Нью-Йорк захлестнула волна насилия
В МВД опровергли взлом базы данных водителей
В Москве открылась фотовыставка «Эпидемия» о борьбе медиков с COVID-19
Австралийский Мельбурн закрыт на жесткий карантин
Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные
Личные данные миллиона московских водителей хакеры выставили на продажу в Интернете
Все станции метро проверят из-за сообщения от анонимного "террориста"
Сестер Хачатурян доставили в суд
За блокировку пожарных выходов в России хотят ввести уголовное наказание
В России выявили 5 394 новых случаев заражения коронавирусом
Первыми «Тайфун-ВДВ» получат разведка и спецназ десантников
В правительстве в три раза увеличили список жизненно необходимых препаратов
Россиянам снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
Мантуров рассказал, когда Россия будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц
В Москве от коронавируса вылечились еще 842 пациента
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока 2"
Найдено новое захоронение убитых мирных граждан в годы войны: Возбуждено уголовное дело
Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией
Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»
У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии
Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года