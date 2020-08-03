2020-08-03T13:41:05+03:00
Спорт

Расписание трансляцией матчей 1 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игр 8-11 августа 2020

"КП" анонсирует возобновление футбольного сезона в РПЛ, рассказывая о трансляциях на 1 тур чемпионата 2020/2021
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Зенит" возвращается в дело."Зенит" возвращается в дело.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В эту субботу, 8 августа 2020 года, будет сыгран первый матч нового сезона чемпионата России по футболу. "Химки" примет на своем поле столичный ЦСКА и этим поединком будет открыта страничка нового чемпионата РПЛ. В грядущем турнире предстоит защитить чемпионский титул питерскому "Зениту". Лучший клуб РПЛ прошлого сезона поедет в Волгоград к вернувшемуся после 16 лет отсутствия волгоградскому "Ротору". В прямом эфире телеканала "Матч Премьер" будут показаны шесть игр первого тура. А два топ-матча, "Спартак" - "Сочи" и "Ротор" - "Зенит", представят на "Матч ТВ".

Система грядущего сезона останется неизменной. Каждый сыграет с каждым в два круга. 15 и 16 клуб отправятся автоматом в ФНЛ, а 13 и 14 команды по итогам сезона проведут два стыковых поединка за право остаться в РПЛ.

"КП" публикует полное расписание трансляций матчей 1 тура чемпионата России по футболу в РПЛ 2020/2021:

Расписание трансляций матчей 1 тура (указано московское время):

8 августа

15:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Химки» — ЦСКА, комментаторы: Денис Казанский и Александр Неценко.

18:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Тамбов» — «Ростов», комментатор: Роман Нагучев.

9 августа

16:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» — «Краснодар», комментаторы: Михаил Поленов и Артем Кочешев.

18:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Арсенал» — «Ахмат», комментаторы: Сергей Кривохарченко и Семен Зигаев.

19:25 «Матч ТВ», «Спартак» — «Сочи», комментаторы: Александр Шмурнов и Тимур Журавель.

10 августа

16:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Урал» — «Динамо», комментатор: Александр Аксенов.

11 августа

17:55 «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ротор» — «Зенит», комментаторы: Роман Трушечкин и Нобель Арустамян.

19:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Рубин» — «Локомотив», комментаторы: Константин Генич и Михаил Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео из Киева, где мужчина угрожает взорвать бизнес-центр
Путину доложили о первом полете самолета МС-21 с российским двигателем до конца года
В АТОР уточнили правила для пребывающих в Турцию россиян
В бизнес-центре Киева неизвестный удерживает людей и угрожает взорвать бомбу
У здания полиции в армянском городе Берд произошел взрыв: кто-то бросил гранату
Нью-Йорк захлестнула волна насилия
В МВД опровергли взлом базы данных водителей
В Москве открылась фотовыставка «Эпидемия» о борьбе медиков с COVID-19
Австралийский Мельбурн закрыт на жесткий карантин
Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные
Личные данные миллиона московских водителей хакеры выставили на продажу в Интернете
Все станции метро проверят из-за сообщения от анонимного "террориста"
Сестер Хачатурян доставили в суд
За блокировку пожарных выходов в России хотят ввести уголовное наказание
В России выявили 5 394 новых случаев заражения коронавирусом
Первыми «Тайфун-ВДВ» получат разведка и спецназ десантников
В правительстве в три раза увеличили список жизненно необходимых препаратов
Россиянам снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
Мантуров рассказал, когда Россия будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц
В Москве от коронавируса вылечились еще 842 пациента
Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока 2"
Найдено новое захоронение убитых мирных граждан в годы войны: Возбуждено уголовное дело
Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией
Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»
У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии
Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года