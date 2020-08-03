Расписание трансляций матчей Лиги Европы летом 2020 года: на каких каналах будут показаны игры 5-6 августа

Начиная с 5 августа в Европе продолжатся поединки еврокубков. Команды из Лиги Европы вступят в бой первыми. За два дня будут проведены восемь встреч по всему Старому Свету. Среди самых интересных - битва "Шахтера", игры "Севильи" с "Ромой", "Интер" - "Хетафе", как и встреча "МЮ" с австрийским клубом ЛАСК. После встреч этой недели все клубы затем ожидает "финал восьми". Поединки из-за коронавируса будут сыграны в формате одной встречи. Зрителей туда - не допустят. Но прошлый сезон все-таки доведут до конца.

"Финал восьми" Лиги Европы сезона 2019/2020 годов пройдет в Кельне. Игры примет только и только стадион "Рейн Энерги". И туда по соображениям безопасности не пустят зрителей. Но все встречи будут показаны на каналах системы "Матч!".

"КП" публикует расписание ближайших трансляций матчей Лиги Европы. Время начала трансляций - московское.

5 августа 2020 года

19:45 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Шахтер» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия). Комментатор: Роман Нагучев.

19:45 «Матч! Футбол 2», Лига Европы 1/8 финала, «Копенгаген» (Дания) — «Истанбул» (Турция). Комментатор: Эльвин Керимов.

21:50 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания). Комментатор: Михаил Поленов.

21:50 «Матч! Футбол 1», Лига Европы 1/8 финала, «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия). Комментатор: Александр Неценко.

6 августа 2020 года

19:45 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия). Комментатор: Александр Шмурнов.

19:45 «Матч! Футбол 2», Лига Европы 1/8 финала, «Байер» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия). Комментатор: Артем Шмельков.

21:50 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Вулверхэмптон» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция). Комментатор: Михаил Моссаковский.

21:50 «Матч! Футбол 2», Лига Европы 1/8 финала, «Базель» (Швейцария) — «Айнтрахт» (Германия). Комментатор: Сергей Кривохарченко.