Расписание трансляций матчей Лиги Чемпионов летом 2020 года: на каких каналах будут показаны игры 7-8 августа

На этой неделе в пятницу и субботу будут возобновятся поединки плей-офф Лиги Чемпионов нынешнего сезона. До перерыва из-за пандемии коронавируса определились четыре команды, которые прошли в четвертьфинал турнира. Это - немецкий «РБ Лейпциг», испанский «Атлетико», итальянская «Аталанта» и французский ПСЖ. А вот остальным клубам предстоит как раз таки в эти выходные определить четырех счастливчиков, которые пройдут в следующий раунд турнира.

В прямом эфире поединки плей-офф Лиги Чемпионов можно будет увидеть на каналах "Матч!". Формат каждого из вечером - по две трансляции в прямом эфире. Зрителям предстоит увидеть игры "Ювентус" - "Лион", "Манчестер Сити" - "Реал", а потом "Бавария" - "Челси" и "Барселона" - "Наполи". Кто победит - пройдет в "финал восьми". Он будет сыгран с 12 по 23 августа в формате одной игры. Турнир примет португальский город Лиссабон и встречи пройдут на стадионе "Эштадиу да Луш". При этом, все встречи из-за коронавируса будут сыграны без зрителей.

"КП" публикует расписание трансляций матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/2020:

7 августа 2020

21:45 «Матч! Футбол 1», Лига чемпионов 1/8 финала, «Ювентус» (Италия) — «Лион» (Франция). Комментатор: Роман Трушечкин.

21:50 «Матч ТВ», Лига чемпионов 1/8 финала, «Манчестер Сити» (Англия) — Реал» (Испания). Комментатор: Константин Генич.

8 августа 2020

21:45 «Матч! Футбол 1», Лига чемпионов 1/8 финала, «Бавария» (Германия) — «Челси» (Англия). Комментатор: Артем Шмельков.

21:50 «Матч ТВ», Лига чемпионов 1/8 финала, «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия). Комментатор: Дмитрий Шнякин.