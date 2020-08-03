"Они опасны": гособвинителя по делу сестер Хачатурян в суде охранял росгвардеец с автоматом

Дело об убийстве тремя сёстрами Ангелиной, Кристиной и Марией 57-летнего отца, Михаила Хачатуряна тянется ещё с лета 2018. В понедельник, 3 августа, Мосгорсуд принял решение о слушаниях с участием присяжных в отношении двух старших сестер.

- Именно такого решения суда мы и ожидали. Нам, что весьма предсказуемо, было отказано в возврате дела в Следственный комитет. Касаемо суда присяжных, это маленькая, но победа. Уверен, что по итогам они вынесут именно оправдательный приговор, -заявил Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян. - Мы уже знаем, по каким критериям будет выбирать присяжных, но пока это оставим в секрете.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как не странно, но адвокат потерпевших тоже осталась довольна решением о суде присяжных

- У нас, как у стороны потерпевших, не было права выбирать форму судебного слушания, но мы двумя руками за суд присяжных. Людей не обмануть, они поймут, кто жертва, а кто убийца. И в суде не прокатят фейки, которыми нас щедро кормили адвокаты сестер во время следствия, - сообщила Юлия Нитченко. - Я сама боюсь сестер, не известно, на что ещё они способны. Они опасны! Сегодня прокурора охранял росгвардеец с автоматом, и я тоже буду настаивать на охране.

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о вооружённой охране подтвердили и защитники сестер. Правда, предпосылок к этому пока нет.

- Сестры в суде ведут себя спокойно, но думаю они просто боятся ужесточения меры пресечения, - пояснила Юлия Нитченко.

Первое заседание по громкому уголовному делу состоится 31 августа. В этот день стороны проведут отбор присяжных.

Поддержать сестёр пришли немало сочувствующих их судьбе.Фото: REUTERS

Тем временем дело младшей сестры Марии будет рассмотрено отдельно. Это связано с тем, что на момент убийства ей не было 18 лет. Кроме того, Мария была признана невменяемой. Ее защита настаивает на принудительном лечении. Первое слушание состоится 10 августа.

Мария Хачатурян.Фото: REUTERS

Напомним, 27 июля 2018 года в Москве, в доме № 56 по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Труп находился на лестничной клетке, причиной смерти стали многочисленные колото-резаные ранения. Только ножевых было более 30, плюс тупые травмы от удара молотком по голове.

На следующий день были задержаны три дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Девушки сразу признали свою вину, но заявили, что до этого их довел отец-тиран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

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