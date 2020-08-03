2020-08-03T14:18:08+03:00
Политика

Путину рассказали о трех небесных премьерах

До конца года в России поднимутся на крыло сразу три новых самолета
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин на встрече с главой Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем поинтересовался, как идет работа над новинками отечественного авиапрома. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин на встрече с главой Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем поинтересовался, как идет работа над новинками отечественного авиапрома. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин на встрече с главой Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем поинтересовался, как идет работа над новинками отечественного авиапрома.

- Хотел от вас услышать, как выстраивается работа по новым продуктам, - сказал президент. - Но просил бы начать с самолета, который мы планируем использовать для улучшения транспортной доступности в регионах – по Ил-114–300.

Но прежде, чем дойти до дебютов этого года, Слюсарь доложил о том, что уже было сделано.

- За прошлый год у нас три авиационных комплекса поднялось в небо, - рассказал он. - Это в первую очередь самолет Ил-112В в Воронеже, наш легкий военно-транспортный самолет, который идет на смену всему «антоновскому семейству» самолетов Ан-26. Этих самолетов сейчас эксплуатируются сотни, самолеты сделаны еще в Советском Союзе. Конечно, самолет очень востребованный.

Для Воронежа - подъем на крыло лайнера, который требуется выпускать сотнями, - большой шаг вперед.

- Вторая машина, которая поднялась, – Ту-22М3М, - продолжил глава корпорации. - Это глубоко модернизированный самолет на базе Ту-22М3. Это старт, по большому счету, это аэродинамический облик, машина абсолютно новая, новый состав бортового оборудования, радиоэлектронный комплекс, бортовой комплекс оборудован, штанговая заправка. То есть это принципиально новая машина с расширенными боевыми возможностями под новейшее наше вооружение.

Но самой необычной стала третья премьера.

- Это беспилотный «Охотник», ударный наш тяжелый беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия, имеющий самую широкую номенклатуру вооружения, самый широкий состав оборудования. Машины подобного класса две страны только, США и Китай, проектируют и производят, - похвастался Слюсарь. - Мы от министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть «влево» – так, чтобы поставки начать уже с 2024 года.

КТО ПОДНИМЕТСЯ В НЕБО В 2020 ГОДУ

Ил-114. «Самолет уже собран, проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. В сентябре мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском. Машина тоже меняет Ан-24, и иностранные канадские Q400».

Глубоко модернизированный Ту-95. «Планер переделали: усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты. Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности ровно в два раза выросли после этой модернизации».

МС-21 с отечественным ПД-14. «До конца года должны работу завершить. В Иркутске двигатели установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки, и новый самолет МС-21 поднимется с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14».

ИСТОЧНИК KP.RU

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