"Превратилась в бабушку": переставшая сниматься красавица-жена Янковского изменилась до неузнаваемости

Невестка легендарного «Мюнхгаузена» Олега Янковского, которая вот уже 30 лет замужем за его единственным сыном Филиппом, нечасто появляется на экранах. Последние фильмы 52-летней Оксаны Фандеры - "Свидетели" и "Вечная жизнь Александра Христофорова" - вышли в 2018 году. С тех пор за новые работы актриса не бралась, да и на светских мероприятиях не блистала. С поклонниками Фандера общается разве что в Инстаграме, радуя их картинками загородной жизни: живописными пейзажами, цветами да ягодами в саду и деревенскими интерьерами.

Себя или членов семьи Оксана показывает редко, однако на изоляции она придумала свой онлайн-проект - читает в Инстаграме повесть Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". В видеороликах на 10-20 минут актриса предстает перед зрителями в максимально естественном виде: никакого макияжа, седые волосы, простая одежда. Но если у постоянных подписчиков такой честный образ вызвал восторг, то публику, которая помнит Оксану яркой и цветущей красавицей, он разочаровал.

- Что случилось? Почему Фандера превратилась в бабушку? - обсуждают последние снимки артистки в интернет-сообществах о знаменитостях.

veriga10 Оксана Фандера читает "Похороните меня за плинтусом"

Между тем, нянчить внуков Оксане пока рано: ее 29-летний сын Иван и 25-летняя дочь Елизавета продолжили актерскую династию и заводить семью не торопятся. Филипп Янковский, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, сейчас тоже активно снимается: в этом году у него вышла комедия "Номер один", еще несколько проектов запланированы на 2021-й. Судя по всему, Фандера, окруженная родственниками-артистами, стала хранительницей домашнего очага. По крайней мере, за ролями в кино она не гонится.

- Мне сложно угодить - я чрезвычайно чувствительна к материалу, вернее, к его качеству, - объясняет актриса подписчикам отказ от съемок.

И все же, поклонники верят, что еще увидят Фандеру на экранах. Впервые она попала в кино еще школьницей, сыграв в "Приключениях Электроника", а всего на счету актрисы более 30 ролей - она не раз была номинирована на лучшую женскую роль. Кроме того, Оксана - титулованная советская красавица: в 1988 году на первом в СССР конкурсе красоты она заняла второе место.

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