Как начнется новый учебный год в разных странах мира

1 сентября – условная дата начала нового учебного года: в разных странах мира он стартует осенью или ближе к ней, причем даже внутри некоторых стран, в каждом из округов, он может начинаться в разные дни.

Бельгийские, венгерские, ирландские, польские школьники сядут за парту вместе со своими российскими сверстниками 1 сентября. А вот юные шведы и финны – 15 августа. В Германии, США и Италии все зависит от конкретной школы или населенного пункта, в котором она расположена. Там свои учебные планы могут быть как у каждой школы, так и у целой провинции или учебного округа.

Наступающий учебный год ставит образовательные системы чуть ли всех стран мира перед выбором – когда и в каком режиме открывать школы, или все же сохранить дистанционную форму обучения?

Единого подхода нет, и все стараются найти наиболее оптимальный регламент работы системы среднего образования в условиях эпидемии коронавируса.

К концу марта, по данным ЮНЕСКО, средние и начальные школы закрылись практически во всех странах мира. Где-то было решено закончить учебный год досрочно, где-то – продолжить его в онлайн-формате.

С тех пор лишь в нескольких государствах школы с осторожностью возобновили свою работу. Но есть и такие страны, в которых решено не возобновлять очный учебный процесс до начала 2021 года.

В любом случае, статистика обнадеживает: там, где школы работают, среди учителей, учеников и их родителей количество заболевших COVID-19 чрезвычайно низкое. Но только в случае соблюдения хорошо всем известных мер. Израильские школы открылись в мае, но никто не требовал соблюдать в них социальную дистанцию. В результате, вторая волна коронавируса накрыла Израиль, начавшись именно в школах.

Единого подхода нет, и все стараются найти наиболее оптимальный регламент работы системы среднего образования в условиях эпидемии коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разными остаются механизмы локализации вспышек. В том же Израиле, если положительный тест на коронавирус получит школьник или учитель, на 2-недельный карантин уйдет вся школа. В Германии карантин будет обязательным только для близких контактов инфицированного, учебное заведение продолжит работать.

Нет единого стандарта и для санитарных требований. Одни настаивают на уменьшении количества учащихся в классе (и, соответственно, в найме большего количества преподавателей), другие на установке защитных барьеров и обязательном использовании средств индивидуальной защиты, вплоть до обязательного ношения масок и установки рукомойников в каждой учебной комнате. И те, и другие меры требуют немалых денег. Например, реализация только санитарных мер может обойтись в 1,8 млн. долларов для среднестатистического (3200 школьников) учебного округа США

Международные организации и союзы не пытаются вырабатывать общие рекомендации для всех стран. За них это попытались сделать эксперты Совета по международным отношениям (CFR):

Ношение масок

В Тайване большинство школ не закрывалось в принципе. Учителям и школьникам выдают маски. При высоком уровне заболеваемости в этом непризнанном государстве школы так и не стали очагом распространения коронавируса.

Минимизация требований по соблюдению социальной дистанции

Обеспечить социальную дистанцию в классе, школьном коридоре или школьной столовой практически невозможно. Наибольшую эффективность показала датская модель - классы приходят в школу и уходят из нее поэтапно, в разное время, на переменах и в обеденный перерыв они также не пересекаются, для каждого класса звучат отдельные звонки.

Приоритет для самых юных

Наименьшему риску заражению коронавирусом подвергаются дети в возрасте младше 12-и лет. Также они получают больше пользы от интерактивного обучения, нежели ученики старшего возраста. В Дании и Уругвае первыми открыли именно начальные школы.

Проведение части уроков на свежем воздухе

Там, где погодные условия позволяют, а также в сельских районах, где, как правило, учебные помещения малы, либо в них отсутствует системы вентиляции. Такая практика уже активно используется в странах Африки, а также в Швейцарии и Германии.

В период продолжающейся эпидемии коронавируса каждая страна выбирает собственную модельФото: REUTERS

Регулярное тестирование

Для учеников и учителей бесплатное, регулярное тестирование проводилось в Люксембурге и Германии. Эта рекомендация – одна из наиболее затратных и трудно осуществимых. Кроме того, большинство экспертов считает ее мало эффективной, поскольку с момента тестирования до получения результата теста проходит, как минимум, два дня.

Отказ от дистанционного обучения

Большинство губернаторов в США намерены следовать рекомендации Американской академии педиатрии, призвавшей их открыть школы, несмотря на вторую волну коронавируса, захлестнувшую Америку. «Учащиеся должны физически присутствовать в школе. Школьные пространства имеют фундаментальное значение не только для академического обучения, но и для социальных и эмоциональных навыков детей, их психического и физического здоровья», - говорится в заключении специалистов.

В Германии отказ от дистанционного обучения поддержали экономисты, предсказывающие дополнительное 8% снижение экономической активности страны при условии закрытия на карантин школ и детских садов.

В Ирландии и Великобритании в период пандемии зафиксировали рост несчастных случаев среди детей, остававшихся дома из-за закрытых школ, а также увеличение числа банкротств из-за того, что кормильцы семей были вынуждены оставлять работу для того, чтобы оставаться с детьми дома.

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