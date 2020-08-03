2020-08-03T14:56:45+03:00
Политика

33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

Консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что наши сограждане подавлены и не понимают, в чем их обвиняют
Игорь ЯКУНИН
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В минской гостинице 29 июля задержали более тридцати граждан России, против задержанных возбуждено уголовное дело.В минской гостинице 29 июля задержали более тридцати граждан России, против задержанных возбуждено уголовное дело.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки. Туда они следовали транзитом через Минск и Стамбул — для выполнения контракта.

Как сообщил российский дипломат в союзной стране, вылет из столицы соседней с нами республики в Стамбул всей группы должен был состояться в последних числах июня. Но произошло жесткое задержание.

«Их багаж был ограничен минимумом одежды, предметами личной гигиены и необходимым набором лекарственных средств , - уточнил Кирилл Плетнев, комментируя то, как были «экипированы» наши граждане, которых в соседней стране объявили «боевиками, - у них был сложный маршрут, их задержали в дружественном государстве, предъявив, по неясным для них причинам, уголовные статьи. И, конечно, они не понимают, почему оказались в такой ситуации.

Российский консул также сообщил что наши соотечественники пребывают «не в самой лучшей морально-психологической форме», хотя работники российской дипмиссии стараются сограждан всячески поддерживать. Кирилл Плетнев также подчеркнул, что те противоречия в показаниях, на которые обращает внимание белорусская сторона, связаны как раз с психологическим состоянием арестованных россиян, которые понятия не имели о внутри белорусских политических баталиях и знать не знали ни о каких лидерах оппозиции, фамилии которых большинству из них вообще ничего не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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