Анастасию Заворотнюк тайно вывезли из России? Петр Чернышов зачастил в Нью-Йорк

О состоянии Анастасии Заворотнюк давно нет никакой информации с того самого момента, как на совещании с Владимиром Путиным в середине мая 2020 года директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров отметил, что в настоящее время у актрисы наметилась ремиссия, ей стало гораздо лучше. Радостная новость обрадовала поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Однако публика гадала, где же все-таки звезда проходит лечение. Дело в том, что нет ни одной фотографии артистки из больничной палаты. Все это натолкнуло пользователей соцсетей на мысль о том, что знаменитость тайно вывезли из России в США.

Слухи о том что Анастасия Заворотнюк может проходить лечение в Америке, находят свое подтверждение. Актрису якобы втайне от чужих глаз вывезли из России. Мол, за океаном она и проходит реабилитацию, передает "Экспресс газета".

Издание утверждает, что ее супруг Петр Чернышев даже в период самоизоляции регулярно вылетал в Нью-Йорк, рейсы куда не отменяли из-за пандемии коронавируса. Ни о каких гастролях речь не шла.

Светские хроникеры задались вопросом - зачем именитому фигуристу так часто ездить в США? Не к больной ли жене? Не в нью-йоркскую ли клинику Memorial Sloan Kettering Cancer Center, где в свое время проходила лечение Жанна Фриске?

Дело в том, что Чернышев - гражданин США с 2001 года. Он является пятикратным чемпионом страны. Его страховка до недавнего времени могла спокойно покрывать расходы на лечение больной раком жены. А когда ее стало не хватать, пришлось продать за 12 миллионов рублей ялтинскую квартиру. утверждают источники издания.

Один укол антираковой вакцины стоит в США около четырех тысяч долларов. Фриске обратилась туда слишком поздно. Ее не спасли. А вот Настю, похоже, привезли вовремя. И волшебные уколы, вероятно, ей помогли.

Врачам, видимо, удалось справиться с болезнью, и вот теперь Заворотнюк готова вернуться домой, делают вывод журналисты. Тем более что на днях Петр опять улетел в Нью-Йорк.

Дом Анастасии ЗаворотнюкФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Меж тем в крекшинской резиденции актрисы - настоящий переполох. Впервые за долгое время трехэтажный особняк посетило почти все семейство звезды, кроме маленькой Милы. С полуторагодовалой девочкой в Москве осталась няня. В стенах коттеджа собрались сын Майк, дочь Анна и мама "прекрасной няни" Валентина Борисовна. С ними приехали две сотрудницы клининговой компании. Они начали спешно убирать дом. Такое ощущение, что коттедж готовят к приезду Насти.

Дом Анастасии ЗаворотнюкФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре. В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.