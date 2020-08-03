Еда, игрушки, микрозаймы: на что россияне потратили единовременные «детские» пособия

Помните, в мае и июне президент Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах на каждого ребенка до 16 лет — по 10 тыс руб на человека. А еще были пособия на детей до 3 лет — по 5 тыс. в месяц с апреля по июнь.

И вот вопрос — на что же родители потратили эти деньги? Как выяснил обучающий портал Novakid, большинство семей израсходовали государственную помощь по назначению — на детей. 40% родителей потратили ее на еду, одежду и игрушки, 15% отложили на школьные расходы, 14% — на электронную технику, 12% — на услуги репетиторов, секции и кружки, 7% — на путешествия по России и по 6% — на медицинские услуги и спорттовары, сообщили «КП» в пресс-службе портала.

А несколько дней назад платежный сервис CloudPayments зафиксировал рост возвратов по микрокредитам — причем даты совпадали с получением «детских» пособий. Получается, что мамы-папы не на детей тратили целевые деньги, а на расплату по своим деньгам?

- Я видел это исследование, но наша организация какого-то ощутимого возврата долгов не заметила, - сказал «КП» сооснователь сервиса онлайн-микрофинасирования Webbankir Андрей Пономарев. - Что касается моральной стороны дела, то конечно, целевые «детские» деньги на детей должны и тратиться. Но механизм контроля за этим достаточно сложен. С другой стороны, вполне может быть, что микрокредит был взят на какие-то вещи для ребенка или образовательные услуги. В этом случае возврат денег по кредиту вполне можно считать целевым расходованием средств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

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