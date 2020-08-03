Спецназ обезвредил узбека, который грозился взорвать киевский банк из- за 106 тысяч рублей

В Киеве опять переполох. Украинские силовики обезвредили после нескольких часов переговоров посетителя бизнес-центра, который обещал взорвать офис "Универсал банка". Террорист угрожал из офисного кресла, где сидел задрав ноги. к которым был привязан провод. Он требовал всего 40 тысяч гривен (106 тысяч рублей).

Экстремист не скрывал свое лицо. Он сам позвонил в полицию и заявил, что взорвет бомбу, которая у него находится в рюкзаке, если ему не дадут деньги. Рюкзак к которому от ноги террориста шел провод, стоял напротив, рядом с ним сидела руководитель отделения банка.

Террорист удобно устроился в офисном кресле, задрал ноги, к которым привязан провод, и требовал денег. Всего 40 тысяч гривен (106 тысяч рублей).Фото: facebook.com

- По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988. Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек, - писал в своем Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

В Киеве опять переполох. Украинские силовики вели переговоры с посетителем бизнес-центра, который обещал взорвать офис "Универсал банка".Фото: REUTERS

- Как вы можете называть человека психически больным, если это юрисдикция суда, - возмущались читатели.

- Террорист заявляет, что в его рюкзаке большой взрывной заряд, который взорвется даже если он умрет, от колебания его ноги. Кабель который привязан к его ноге идет к детонатору. Мы до сих пор не знаем насколько серьезны его намерения и действительно ли у него взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На сайте создан оперативный штаб СБУ и полиции. План спецоперации ГБУ '' Бумеранг '' вступил в силу, - писал Геращенко.

К настоящему моменту киевского "захватчика" уже задержали. Фото: Пресс-служба СБУ

- Так "Гром" или "Бумеранг", - уточняли СМИ у главы киевской полиции.

- Сначала полиция ввела план по борьбе с захватом заложников "Гром", а после того, как руководство операции взяло на себя СБУ, был объявлен план операции "Бумеранг", полиция помогает СБУ в защите общественной безопасности и окружающей среды спецоперации, - продолжал переписку с читателями Геращенко.

Когда злоумышленник потребовал предоставить ему возможность сделать обращение в прямом эфире украинского телевидения, всем стало очевидно, что ему нужны не деньги, а внимание.

Захват отделения банка в Киеве.

- Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение, — сделал еще одно заявление в Фейсбуке Антон Геращенко.

На этот раз устраивать «шоу» с Зеленским захватчику украинские силовики не дали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794116" frameborder="0"></iframe> Сотрудники спецназа готовятся к штурму захваченного бизнес-центра в Киеве.

Напомним, несколько дней назад 44-летний Максим Кривош захватил 20 заложников в автобусе украинского города Луцк. Угрожал всех взорвать и писал в сети "Государство было и есть первый террорист". Его уговаривали сдаться глава МВД Украины Арсен Аваков, замглавы СБУ Руслан Баранецкий и даже президент страны Владимир Зеленский. Преступник требовал опубликовать видеообращение с текстом, где просит все смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Никакого взрыва не произошло. Фото: Пресс-служба СБУ

Кривоша сумел убедить только Зеленского: президент Украины выложил в Фейсбуке ролик, где посоветовал всем украинцам смотреть фильм "Земляне". Но после того, как бандит сдержал свое слово: освободил заложников и сдался, Зеленский удалил ролик. Выяснилось, что Кривош 10 лет отсидел на Украине за разбой и бандитизм и вышел оттуда психически больным человеком.