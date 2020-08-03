Вузы Санкт-Петербурга начнут учебный год в дистанционном режиме

Российские вузы постепенно определяются с формой обучения и началом учебного года во время пандемии. Знаменитый Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) первым из отечественных высших учебных заведений определился с планом обучения на предстоящий учебный год.

Новый 2020/2021 учебный год начнётся в университете 1 сентября в режиме дистанционного обучения с переходом в очный режим после нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в приказе ректора.

«Дистанционное обучение не является образованием и существенно уступает по качеству очному, – комментирует приказ ректор СПбГУП, академик А. С. Запесоцкий. – Но во главу угла мы обязаны поставить безопасность людей. Начнем занятия тогда, когда это позволит обстановка. И примем все необходимые меры для компенсации потерь студентам. В первую очередь, перестроим формы очного обучения и, скорее всего, продлим его на июль и часть августа. Сделаем все для очного устранения проблемы пресловутой «дистанционки».

Для обучающихся в СПбГУП создадут необходимые условия в новом учебном году. Это касается не только занятий, но и проживания в Доме студента (ДС). В утверждённом приказе прописан также порядок перерасчета стоимости проживания. Деньги за жилье в ДС будут взиматься только за официально установленное в итоге время проживания.