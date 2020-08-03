2020-08-03T18:28:36+03:00
Общество

Вузы Санкт-Петербурга начнут учебный год в дистанционном режиме

На первом месте – жизнь и здоровье людей
Иван ЛУКИН
Поделиться:
Студентам создадут необходимые условия в новом учебном годуСтудентам создадут необходимые условия в новом учебном годуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Российские вузы постепенно определяются с формой обучения и началом учебного года во время пандемии. Знаменитый Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) первым из отечественных высших учебных заведений определился с планом обучения на предстоящий учебный год.

Новый 2020/2021 учебный год начнётся в университете 1 сентября в режиме дистанционного обучения с переходом в очный режим после нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в приказе ректора.

«Дистанционное обучение не является образованием и существенно уступает по качеству очному, – комментирует приказ ректор СПбГУП, академик А. С. Запесоцкий. – Но во главу угла мы обязаны поставить безопасность людей. Начнем занятия тогда, когда это позволит обстановка. И примем все необходимые меры для компенсации потерь студентам. В первую очередь, перестроим формы очного обучения и, скорее всего, продлим его на июль и часть августа. Сделаем все для очного устранения проблемы пресловутой «дистанционки».

Для обучающихся в СПбГУП создадут необходимые условия в новом учебном году. Это касается не только занятий, но и проживания в Доме студента (ДС). В утверждённом приказе прописан также порядок перерасчета стоимости проживания. Деньги за жилье в ДС будут взиматься только за официально установленное в итоге время проживания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масок
Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая
Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвым
В Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалид
"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"
Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта
Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе
Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт
Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными
Эксперты рассказали, к чему приведет снижение первоначального взноса по льготной ипотеке
Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы
Эксперт прокомментировал запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными
МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказания
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ВОЗ согласовала проведение международного расследования по коронавирусу в Китае
Террорист блефовал: в здании захваченного банка в Киеве не нашли взрывчатку
Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов