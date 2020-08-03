"Волочкова допрыгалась": дочь балерины светится от счастья рядом с шикарной мачехой

После расставания с Анастасией Волочковой отец ее единственной дочери Ариадны не долго горевал в одиночестве. Вот уже более двух лет Игорь Вдовин счастлив с красавицей-телеведущей Еленой Николаевой. Невеста бизнесмена заменила Арише мать и лучшую подругу. Ведь девочка живет в новой семье отца.

Ариадна Волочкова вышла в свет с шикарной мачехой Еленой Николаевой. Нынешняя возлюбленная Игоря Вдовина обожает 14-летнюю дочь Анастасии Волочковой. Девочка ведь выросла у нее на глазах и стала настоящей красавицей. Теперь они, как две подружки, часто выходят в свет.

В начале августа дочь балерины и Николаева пришли на премьеру фильма "Хэппи-Энд". Елена позировала за руку с Ариадной. Девочка выглядела очень счастливой рядом с фигуристой ведущей, заменившей ей мать.

"Август. Открылись кинотеатры. Мы, как девочки, обожающие наряжаться, выбирали платья строго по цветам. Организаторы предложили быть радостными в розовом, желтом и сиреневом", - написала Елена в блоге, разместив яркий кадр с Аришей.

Хейтеры танцовщицы не упустили случая уколоть артистку. "Волочкова осталась за бортом!", "Волочкова допрыгалась", "Волочкова давно лишняя в жизни Ариши", "Волочковой тут не место", - ликуют фолловеры.

elenanika Мы, как девочки, обожающие наряжаться, выбирали платья строго по цветам

Недавно Ариадна объясняла, почему не живет с мамой. Она отказалась от совместной жизни с родительницей в шикарном поместье из-за пробок. Ей было неудобно добираться до школы.

"Когда я перешла в новую школу, мне приходилось вставать в шесть утра. В 06:50 я уже выезжала. С Новой Риги, где расположен особняк мамы, надо выезжать раньше. Я, в итоге, часто застревала в дорожных пробках на час-полтора. Было очень тяжело совмещать это все с тренировками, с другими увлечениями", - поведала девочка.

А потом попыталась сгладить и без того непростую ситуацию. Ведь в соцсетях давно обсуждали тот факт, что Ариша, похоже, чувствовала себя лишней в роскошном особняке матери. "Может, маме так будет лучше строить свою жизнь", - сказала она в интервью Борису Корчевникову.

volochkova_art Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой

Недавно, кстати, Волочкова впервые за долгое время увиделась с наследницей. После встречи она поделилась совместными фотографиями и похвасталась успехами своего ребенка. Гордиться действительно есть чем. Дочь балерины была вне конкурса зачислена в одну из самых престижных школ Москвы. Девочка пишет стихи и увлекается рисованием. Раньше она занималась танцами, но оставила это занятие ради тренировок. Ариша всерьез увлечена конным спортом и делает немалые успехи в выездке.

volochkova_art Нам с Аришей всегда позитивно. Она стала такой взрослой и самостоятельной! Наши отношения всегда построены на любви, доверии, взаимопонимании, умении хранить секреты

"Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Много вспоминаем интересного. Прочитала написанные ею стихи на русском и на английском. Она поступила в лицей. Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая", - рассказала о встрече Волочкова.