В Москве в пятиэтажке загорелась газовая труба

В пятом часу дня в понедельник, 3 августа, в службу спасения позвонили очевидцы, которые заметили огонь, вырывающийся из газовой трубы пятиэтажного жилого дома на улице Автозаводской, что на юге столицы. По их словам, пламя из трубы охватило весь фасад здания. Однако к моменту приезда пожарных все выглядело не столь драматично.

- Очаг возгорания был обнаружен в подвальном помещении. Огонь был потушен в течение 10 минут. Никто из жильцов не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Из многоэтажки были эвакуированы более 80 человек. Однако уже сейчас им разрешили вернуться в свои квартиры. Причины пожара пока не установлены. По одной из версий, он может быть связан с утечкой бытового газа. Сейчас в здании работают эксперты и сотрудники коммунальных служб.