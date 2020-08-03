«Получается, зря отсидел!»: Мосгорсуд отменил приговор футболисту Мамаеву, а Кокорину - нет

Напомним, в октябре 2018-го Александр Кокорин и Павел Мамаев поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. Среди пострадавших оказались чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук. (Соответственно, теги #стул и #сломанныйнос). Футболистов судили за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Кокорин получил полтора года колонии, Мамаев - 1 год и 5 месяцев. Друзья просидели 8 месяцев в СИЗО, затем еще по 3 месяца в колонии и вышли по УДО.

Еще через несколько месяцев кассация признала, что в деле были нарушения и вернула его в Мосгорсуд на новое разбирательство.

В конце прошлой недели футболисты прибыли на суд как настоящие звезды - едва вышли из машины, обоих тут же в несколько рядов облепили журналисты, затворы фотокамер щелкали, пока бывшие игроки сборной России не скрылись за дверями Мосгорсуда.

Заседание продлилось недолго - часа полтора. Почти все это время адвокаты рассказывали, какие факты никто не принял во внимание на первом суде. Если коротко - сроки футболистам дали по совокупности, по обоим эпизодам, хотя Кокорин не бил водителя Соловчука, назвавшего его петухом (это и стало причиной разборок), а Мамаев пальцем не тронул чиновника Пака. Защита попросила оправдать игроков по эпизодам, в которых они не принимали участие - чтобы это доказать, судьям даже несколько видео с потасовками показали.

Прокуратура, кстати, попросила оставить все как есть.

На заседание 3 августа Мамаеву и Кокорину разрешили не ходить. По уважительной причине. Вот-вот начнется новый футбольный сезон, ребятам тренироваться надо!

Из фигурантов на заседание приехал только Александр Протасовицкий - тоже бывший футболист, друг детства Мамаева, который в то роковое утро оказался в их компании. В прошлый раз суд не дослушал его последнее слово.

- Хотел бы добиться справедливости, я не совершал то, в чем меня обвинили, - сказал мужчина. (По всем показаниям, кстати, Протасовицкий только разнимал всех, но тоже получил срок и даже условно-досрочное ему не дали - отсидел, как говорится, от звонка до звонка, - Авт.). - Мои действия не принесли никакого вреда.

Спустя двадцать минут судьи озвучили свое решение:

- Приговор Пресненского суда отметить. Оправдать Кокориных, Мамаева, Протасовицкого в связи с отсутствием в их действиях состава преступления...

Тем не менее, суд сохранил итоговое наказание для Александра Кокорина без изменения - 1 год и 6 месяцев колонии.

А вот всем остальным - смягчил. Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий приговорены (каждый) к 1 году исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.

- Деревянный стул уничтожить, автомобиль передать потерпевшей... - подвел итоги судья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793678" frameborder="0"></iframe> Суд вынесет решение по делу Кокорина и Мамаева в понедельник.

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